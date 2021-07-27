С ракетами и торпедами: в Турции построят два военных беспилотных корабля (видео)

Корабли будут вести автономный сбор разведданых, а также будут способны бороться с подводными лодками, защищая порты или военные базы на суше.

Крупнейшая турецкая оборонная компания Aselsan объединяется с местной верфью Sefine для строительства противолодочных морских дрона. Об этом сообщает Defense News.

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Беспилотные корабли получат артиллерийские системы STAMP и ракеты компании Roketsan. Сообщается, что корабли будут предназначены для автономного сбора разведданных, а также вести борьбу с подводными лодками, защищать базы, порты, а также важные объекты на земле.

[ + – ] Вид будущих беспилотных кораблей Фото: Скриншот

Максимальная скорость ожидается на уровне 40 морских узлов, а дальность действия должна составить 600 морских миль. Он сможет пребывать в море до 4 суток в автономном режиме. В район выполнения миссий их будут доставлять самолетами, военными кораблями или по суше.

Первая модель называется NB57, она получит четыре легкие торпеды класса Mk-46 (325-мм), а вторая — RD09 она будет вооружена тактическими пусковыми установками Rokestan.

8 июля на верви Sefine уже были заложены корпусы будущих кораблей.

Напомним, гендиректор Bayrak Makina Байрактар заявил, что они планируют устанавливать украинские двигатели во все свои беспилотники. Также Турция поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое.