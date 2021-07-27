З ракетами і торпедами: в Туреччині побудують два військові безпілотні кораблі (відео)

Кораблі вестимуть автономний збір розвідданих, а також будуть здатні боротися з підводними човнами, захищаючи порти або військові бази на суші.

Найбільша турецька оборонна компанія Aselsan об'єднується з місцевою верф'ю Sefine для будівництва протичовнових морських дронів. Про це повідомляє Defense News.

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Безпілотні кораблі отримають артилерійські системи STAMP і ракети компанії Roketsan. Повідомляється, що кораблі будуть призначені для автономного збору розвідданих, а також вестимуть боротьбу з підводними човнами, захищатимуть бази, порти, а також важливі об'єкти на землі.

[ + – ] Вид майбутніх безпілотних кораблів Фото: Скриншот

Максимальна швидкість очікується на рівні 40 морських вузлів, а дальність дії повинна скласти 600 морських миль. Він зможе перебувати в морі до 4 діб в автономному режимі. У район виконання місій їх доставлятимуть літаками, військовими кораблями або по суші.

Перша модель називається NB57, вона отримає чотири легкі торпеди класу Mk-46 (325-мм), а друга — RD09 вона буде озброєна тактичними пусковими установками Rokestan.

8 липня на верві Sefine вже були закладені корпуси майбутніх кораблів.

Нагадаємо, гендиректор Bayrak Makina Байрактар заявив, що вони планують встановлювати українські двигуни в усі свої безпілотники. Також Туреччина поставила на експорт дрон-камікадзе "Kargu", що здатний працювати в рої.