Туреччина вперше поставила на експорт дрон-камікадзе "Kargu", здатний працювати в рої (відео)

Баражуючий снаряд здатний розганятися до швидкості 120 км/ч, об'єднуючись у групи до 20 дронів.

Турецька держкомпанія STM уклала перший контракт на поставку дрона-камікадзе "Kargu" на експорт, який повинен бути завершений до кінця 2021 року. Про це повідомляє інформаційне агентство АА.com

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Куди будуть поставлені дрони невідомо, проте в Управлінні оборонної промисловості Туреччини заявляють, що Kargu — це національна гордість країни і зараз ведуться переговори про експорт БЛА в інші країни.

"Туреччина продовжить нарощувати експорт продукції оборонної промисловості, яка зарекомендувала себе на полі бою і виготовлена на основі вітчизняного потенціалу", — сказав глава Управління оборонної промисловості Ісмаїл Демір.

Дрон виконаний у форматі квадрокоптера, його маса — 6,28 кг. Він здатний переносити 1,6 боєголовку, а також досягати швидкості 120 км/ч. Дальність роботи від 5 до 10 км, а тривалість польоту складає приблизно 15 хвилин.

Повідомляється, що дрон здатний діяти в складі рою безпілотників до 20 одиниць. Розробка Kargu велася з 2017 року.

Нагадаємо, Туреччина в ході випробувань скинула з безпілотника термобаричну бомбу. Для цього використовувався дрон Songar, здатний озброюватися як стрілецькою зброєю, так і системою для скидання бомб.

Раніше Туреччина випробувала ударні БПЛА Bayraktar з українськими двигунами. Апарат перебував добу в польоті, пролетівши за цей час 6000 км. Повідомлялося, що Турція планує закупити бойових роботів для своєї армії. У тендері бере участь 4 компанії.