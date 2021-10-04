Турецька армія візьме на озброєння новітню 533-мм торпеду AKYA (відео)

Торпеда повинна замінити існуючий арсенал у ВМС Туреччини. Її випробування завершилися в січні 2021 року.

Компанія Roketsan завершила розробку торпеди AKYA, яку запускатимуть із підводних човнів. Про це повідомляє Defense Turk.

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Протикорабельна торпеда завершила всі випробування, і незабаром надійде на озброєння турецьких Військово-морських сил. AKYA відрізнятиметься від аналогів підвищеною точністю завдяки напрацюванням компанії в інших ракетних системах.

Повідомляється, що торпеда має дальність ураження понад 50 км, а швидкість руху 45 вузлів. Вибух відбувається за рахунок датчика наближення. Торпеда AKYA здатна вражати підводні човни або надводні кораблі. Калібр нової торпеди — 533-мм, а довжина близько 10 метрів.

У голівці наведення є активний і пасивний сонар для протидії перешкодам і наведення на ціль.

[ + – ] Торпеда AKYA вражатиме цілі на дистанції більше 50 км.

Відзначимо, що випробування торпеди завершилися ще на початку 2021 року. Турецька розробка повинна замінити інші торпеди підводних човнів, наприклад, Mk37.

Нагадаємо, в Туреччині будують два військові безпілотні кораблі, озброєних ракетами та торпедами. Також у Туреччині представили новий БПЛА BAHA з вертикальним зльотом і посадкою.