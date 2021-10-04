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Турецька армія візьме на озброєння новітню 533-мм торпеду AKYA (відео)

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турецькі торпеди
Фото: Defence Express | Випробування торпеди AKYA

Торпеда повинна замінити існуючий арсенал у ВМС Туреччини. Її випробування завершилися в січні 2021 року.

Компанія Roketsan завершила розробку торпеди AKYA, яку запускатимуть із підводних човнів. Про це повідомляє Defense Turk.

Протикорабельна торпеда завершила всі випробування, і незабаром надійде на озброєння турецьких Військово-морських сил. AKYA відрізнятиметься від аналогів підвищеною точністю завдяки напрацюванням компанії в інших ракетних системах.

Повідомляється, що торпеда має дальність ураження понад 50 км, а швидкість руху 45 вузлів. Вибух відбувається за рахунок датчика наближення. Торпеда AKYA здатна вражати підводні човни або надводні кораблі. Калібр нової торпеди — 533-мм, а довжина близько 10 метрів.

У голівці наведення є активний і пасивний сонар для протидії перешкодам і наведення на ціль.

турецькі торпеди
Торпеда AKYA вражатиме цілі на дистанції більше 50 км.

Відзначимо, що випробування торпеди завершилися ще на початку 2021 року. Турецька розробка повинна замінити інші торпеди підводних човнів, наприклад, Mk37.

Нагадаємо, в Туреччині будують два військові безпілотні кораблі, озброєних ракетами та торпедами. Також у Туреччині представили новий БПЛА BAHA з вертикальним зльотом і посадкою.