В Турции провели первые успешные испытания баллистической ракеты Tayfun

Полет ракеты занял 458 секунд на дистанцию 561 км. Это первая баллистическая ракета малой дальности, разработанная в Турции.

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В Турции провели пуски баллистической ракеты Tayfun, которую разработали компания Roketsan. Об этом сообщает DAHA.

В акваторию Синопа была запущена баллистическая ракета Tayfun выстрелом из аэропорта Ризе-Артвин. Испытания завершились успешно, ракета поразила цель на дистанции 561 км. На это у ракеты ушло 458 секунды.

Разработку называют первой баллистической ракетой малой дальности турецкой разработки. По своей структуре ракета похожа на BORA — другая баллистическая ракета Roketsan.

[ + – ] Пусковая установка для Tayfun

Базируется установка на колесном шасси. На данный момент более подробных данных о баллистической ракете Tayfun нет. На сайте Roketsan нет даже упоминаний о ней.

Напомним, в США испытали более дальнобойную версию ракеты GMLRS. Ее дальность стрельбы увеличится с 84 до 150 км.

Ранее в Турции представили новую подводную лодку Milden, которую будут оснащать торпедами AKYA.

В октябре 2021 года сообщалось о планах ВМС Турции принять на вооружение торпеду AKYA калибром 533 мм.