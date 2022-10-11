В США испытали более дальнобойную версию ракеты GMLRS

Ракеты, которые поставляют Штаты украинской армии, могут поражать цели на дистанции до 84 км. Новая модификация боеприпаса имеет максимальную дальность 150 км.

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Американский оборонный гигант Lockheed Martin провела очередные испытания ракеты ER GMLRS, которая позволяет вести стрельбу на дистанцию около 150 км. Об этом сообщает Defense Brief.

На ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико провели испытания ракет GMLRS следующего поколения. Приставка "ER" означает Extended Range — повышенная дальность. Испытательная стрельба ракеты GMLRS проводилась не на максимальную дистанцию, а на 59 км. Тестовые стрельбы подтвердили траекторию полета, дальность и точность ракеты.

Ракету также испытали по циклу Stockpile to Target Sequence (от места хранения до удара по цели). Максимальная дальность, как заявляет Lockheed, составляет около 150 км. В мае прошлого года был продемонстрирован полет ракеты на расстояние 135 км.

Нынешний этап испытаний — это очередной шаг на пути к серийному производству ракет ER GMLRS. Отмечается, что Lockheed Martin произвела более 60 тысяч ракет GMLRS нынешнего поколения. Также сейчас они выполняют контракт на поставку 9000 ракет для армии США и других клиентов в мире. Существующие ракеты в версии М30А1 поражают цели на дальность около 84 км.

Напомним, в США заказали партию ракет PrSM, которые смогут поражать цели на дистанции до 500 км. Она заменит собой ракету ATACMS.

Ранее Lockheed Martin передала армии США лазерную установку мощностью в 300 киловатт.