Армия США получила 300-киловаттную установку лазерного оружия

Мощный лазер сможет защищать важные объекты от обстрелов артиллерии, мин или беспилотников. Лазерное оружие — один из 35 приоритетов Пентагона в модернизации армии.

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Американский оборонный гигант Lockeed Martin передал Минобороны США 300-киловаттную установку для проведения полевых испытаний. Об этом сообщает Breaking Defense.

Компания разработала лазерную установку в рамках инициативы Пентагона по масштабированию высокоэнергетического оружия. Она была направлена на улучшение промышленной базы и качества лазерного оружия. Заказ Минобороны был выполнен досрочно. Lockeed Martin смогли уменьшить вес установки и повысить ее мощность и объем лазерного луча.

Пентагон особенно заинтересован в лазерном оружии для защиты личного состава и важных объектов от воздушных угроз по типу беспилотников или артиллерийского обстрела. В планах у американской армии провести испытания лазерной установки в этом году. Программа с лазерным оружием является одним из 35 основных приоритетов модернизации армии США. Управляется она Управлением оперативных возможностей и критических технологий.

Напомним, в РФ обнаружили военную базу, которая может заниматься разработкой лазерного оружия "Калина". Оно сможет уничтожать спутниковые объекты.

Ранее в Израиле испытали новое лазерное оружие. "Железный луч". Оно способно поражать беспилотники и разные типы ракет в очень короткие сроки.