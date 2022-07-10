В России нашли военную базу, где могут разрабатывать лазерное оружие, — СМИ (фото)

Речь идет о комплексе "Калина", создаваемом в дополнении к "Пересвету", который может устранять не только разведывательные, но и коммерческие спутники на орбите.

На территории космического объекта Министерства обороны РФ обнаружили строительство лазерной системы, которая предназначена для ослепления спутников противника. Об этом говорится в пресс-релизе тематического издания The Space Review.

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Речь идет о стратегическом объекте "Крона", который расположен в Карачаево-Черкесии. С помощью сервиса Google Earth удалось установить существование комплекса "Калина", создаваемый в дополнение к существующему ослепляющему устройству "Пересвет".

"Крона" состоит из радиолокационной системы (обозначение 40Ж6 — ред.) и лазера (30Ж6 — ред.), которые расположены на территории в несколько километров друг от друга. Лидар, в свою очередь, установили на вершине горы Чапал, высота которой составляет около 2200 метров.

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"Наконец, есть смутные намеки на то, что Россия может работать над созданием лазерных систем космического базирования. Россия явно придает большое значение тому, чтобы лишить врагов возможности просматривать свою территорию из космоса. Среди целей этих систем могут быть не только правительственные разведывательные спутники, но и многочисленные коммерческие спутники с оптическими изображениями, которые в настоящее время находятся на орбите. Помимо ослепления оптических датчиков, лазеры также могут использоваться для физического уничтожения целей", — говорится в материале The Space Review.

Авторы материала также проанализировали патентные и закупочные документы, которые, по их словам, свидетельствуют о том, что комплекс "Калина" может иметь отдельную систему отслеживания с адаптивной оптикой, помогающей ей справляться с атмосферными препятствиями.

Лазер, установленный на оборудовании, имеет оснащен функцией приема-передачи для измерения лазерного света, отраженного от него от цели, чтобы лучше нацеливаться непосредственно на оптические системы спутников.

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Напомним, ранее в правительстве России заявляли о применении лазерного оружия на территории Украины. По словам вице-премьера страны-агрессора Юрия Борисова, ВС РФ в ходе полномасштабного вторжения используют комплексы "Задира", способные поражать цели на расстоянии до пяти километров.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как искусственный интеллект и лазерное оружие изменят тактику ведения боевых действий в будущем.