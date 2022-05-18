"Задира": Россия применила в Украине лазерное оружие, — вице-премьер РФ

Лазерные комплексы "Задира" способны поражать цель на расстоянии до 5 километров, уверяют в правительстве государства-агрессора.

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Вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов утверждает, что российские войска применяют в Украине лазерное оружие. Слова чиновника в среду, 18 мая, приводит российское агентство ТАСС.

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"Они (комплексы лазерного оружия) уже начинают поступать (в армию). Первые образцы уже используются (в ходе войны против Украины)", — цитирует СМИ российского вице-премьера.

При этом, по данным журналистов, Борисов уточнил, что речь идет о лазерном комплексе под названием "Задира", способный, по его словам, поражать цель на расстоянии до 5 километров.

Отметим, что это первое упоминание лазерного комплекса с таким названием, информации о нем российские власти ранее не озвучивали.

Также Борисов упомянул, что в российские войска серийно поставляются менее мощные лазерные комплексы "Пересвет", которые могут "ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на высотах до 1,5 тыс. километров" и выводить их из строя при помощи лазерного излучения. Однако используются ли они в Украине чиновник не уточнил.

Что касается лазерного комплекса "Пересвет", то о нем президент РФ Владимир Путин рассказывал в послании Федеральному собранию от 1 марта 2018 года. Также, по данным СМИ, в России официально подтверждали передачу "Пересвета" в Космические войска с целью отработки его применения, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о разворачивании таких комплексов в позиционных районах пяти дивизий Ракетных войск стратегического назначения России.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины начали применять против российских оккупантов дроны-камикадзе Phoenix Ghost, поставленные США.

Также Фокус писал о том, какое вооружение украинская армия может получить от Штатов в рамках одобренного американскими властями ленд-лиза.