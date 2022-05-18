"Задира": Росія застосувала в Україні лазерну зброю, — віцепрем'єр РФ

Лазерні комплекси "Задира" здатні уражати ціль на відстані до 5 кілометрів, запевняють в уряді держави-агресора.

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Віцепрем'єр РФ із питань оборонно-промислового комплексу Юрій Борисов стверджує, що російські війська застосовують в Україні лазерну зброю. Слова чиновника у середу, 18 травня, наводить російське агентство ТАСС.

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"Вони (комплекси лазерної зброї) вже починають надходити (в армію). Перші зразки вже використовуються (під час війни проти України)", — цитує ЗМІ російського віцепрем'єра.

При цьому, за даними журналістів, Борисов уточнив, що йдеться про лазерний комплекс під назвою "Задира", здатний, за його словами, уражати ціль на відстані до 5 кілометрів.

Зазначимо, що це перша згадка лазерного комплексу з такою назвою, інформацію про нього російська влада раніше не озвучувала.

Також Борисов згадав, що в російські війська серійно поставляються менш потужні лазерні комплекси "Пересвет", які можуть "сліпити всі супутникові системи розвідки можливого супротивника на висотах до 1,5 тис. кілометрів" і виводити їх із ладу за допомогою лазерного випромінювання. Однак, чи використовуються вони в Україні, чиновник не уточнив.

Щодо лазерного комплексу "Пересвет", то про нього президент РФ Володимир Путін розповідав у посланні Федеральним зборам від 1 березня 2018 року. Також, за даними ЗМІ, у Росії офіційно підтверджували передавання "Пересвета" в Космічні війська з метою відпрацювання його застосування, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв про розгортання таких комплексів у позиційних районах п'яти дивізій Ракетних військ стратегічного призначення Росії.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України почали застосовувати проти російських окупантів дрони-камікадзе Phoenix Ghost, поставлені США.

Також Фокус писав про те, яке озброєння українська армія може отримати від Штатів у межах схваленого американською владою ленд-лізу.