RU
RU
Розділи
Матеріали
Діджитал Російсько-українська війна

У Росії знайшли військову базу, де можуть розробляти лазерну зброю, — ЗМІ (фото)

677
Лазер Пересвіт комплекс лазерна зброя супутники Калина Крона Міноборони
У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю

Йдеться про комплекс "Калина", створюваний на додаток до "Пересвіту", який може усувати не тільки розвідувальні, а й комерційні супутники на орбіті.

На території космічного об'єкта Міністерства оборони РФ виявили будівництво лазерної системи, яка призначена для засліплення супутників супротивника. Про це йдеться у пресрелізі тематичного видання The Space Review.

Йдеться про стратегічний об'єкт "Крона", який розташований у Карачаєво-Черкесії. За допомогою сервісу Google Earth вдалося встановити існування комплексу "Калина", що створюється на додаток до існуючого засліплюючого пристрою "Пересвіт".

"Крона" складається з радіолокаційної системи (позначення 40Ж6 — ред.) та лазера (30Ж6 — ред.), які розташовані на території в кілька кілометрів один від одного. Лідар зі свого боку встановили на вершині гори Чапал, висота якої складає близько 2200 метрів.

Крона, космічний об'єкт, лазери, Міноборони, Росія супутники
Космічний об'єкт "Крона" Міноборони РФ у Карачаєво-Черкесії

"Нарешті, є невиразні натяки на те, що Росія може працювати над створенням лазерних систем космічного базування. Росія явно надає великого значення тому, щоб позбавити ворогів можливості переглядати свою територію з космосу. Серед цілей цих систем можуть бути не лише урядові розвідувальні супутники, але і численні комерційні супутники з оптичними зображеннями, які зараз знаходяться на орбіті. Крім засліплення оптичних датчиків, лазери також можуть використовуватися для фізичного знищення цілей", — йдеться в матеріалі The Space Review.

Автори матеріалу також проаналізували патентні та закупівельні документи, які, за їхніми словами, свідчать про те, що комплекс "Калина" може мати окрему систему відстеження з адаптивною оптикою, що допомагає їй долати атмосферні перешкоди.

Лазер, встановлений на устаткуванні, має оснащений функцією прийому-передачі для вимірювання лазерного світла, відбитого від нього від мети, щоб краще націлювати безпосередньо на оптичні системи супутників.

У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю
У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю
У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю
У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю
У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю
У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю
У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю
У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю
У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю

Нагадаємо, раніше в уряді Росії заявляли про застосування лазерної зброї на території України. За словами віцепрем'єра країни-агресора Юрія Борисова, ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення використовують комплекси "Задира", здатні вражати цілі на відстані до п'яти кілометрів.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як штучний інтелект та лазерна зброя змінять тактику ведення бойових дій у майбутньому.