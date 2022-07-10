У Росії знайшли військову базу, де можуть розробляти лазерну зброю, — ЗМІ (фото)

Йдеться про комплекс "Калина", створюваний на додаток до "Пересвіту", який може усувати не тільки розвідувальні, а й комерційні супутники на орбіті.

На території космічного об'єкта Міністерства оборони РФ виявили будівництво лазерної системи, яка призначена для засліплення супутників супротивника. Про це йдеться у пресрелізі тематичного видання The Space Review.

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Йдеться про стратегічний об'єкт "Крона", який розташований у Карачаєво-Черкесії. За допомогою сервісу Google Earth вдалося встановити існування комплексу "Калина", що створюється на додаток до існуючого засліплюючого пристрою "Пересвіт".

"Крона" складається з радіолокаційної системи (позначення 40Ж6 — ред.) та лазера (30Ж6 — ред.), які розташовані на території в кілька кілометрів один від одного. Лідар зі свого боку встановили на вершині гори Чапал, висота якої складає близько 2200 метрів.

[ + – ] Космічний об'єкт "Крона" Міноборони РФ у Карачаєво-Черкесії

"Нарешті, є невиразні натяки на те, що Росія може працювати над створенням лазерних систем космічного базування. Росія явно надає великого значення тому, щоб позбавити ворогів можливості переглядати свою територію з космосу. Серед цілей цих систем можуть бути не лише урядові розвідувальні супутники, але і численні комерційні супутники з оптичними зображеннями, які зараз знаходяться на орбіті. Крім засліплення оптичних датчиків, лазери також можуть використовуватися для фізичного знищення цілей", — йдеться в матеріалі The Space Review.

Автори матеріалу також проаналізували патентні та закупівельні документи, які, за їхніми словами, свідчать про те, що комплекс "Калина" може мати окрему систему відстеження з адаптивною оптикою, що допомагає їй долати атмосферні перешкоди.

Лазер, встановлений на устаткуванні, має оснащений функцією прийому-передачі для вимірювання лазерного світла, відбитого від нього від мети, щоб краще націлювати безпосередньо на оптичні системи супутників.

[ + – ] У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю [ + – ] У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю [ + – ] У РФ знайшли базу, де можуть розробляти лазерну зброю

Нагадаємо, раніше в уряді Росії заявляли про застосування лазерної зброї на території України. За словами віцепрем'єра країни-агресора Юрія Борисова, ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення використовують комплекси "Задира", здатні вражати цілі на відстані до п'яти кілометрів.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як штучний інтелект та лазерна зброя змінять тактику ведення бойових дій у майбутньому.