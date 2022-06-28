ШІ, лазерна зброя, супутники та дрони: які технології змінять війну в майбутньому

У майбутньому театр бойових дій стане "діджиталізованішим" — на полі бою все частіше можна буде бачити роботів, а не людей.

Аналітики GlobalData нещодавно опублікували звіт, у якому визначили ключові технологічні тенденції, що впливають на ведення високоінтенсивних бойових дій (ВБД). Фокус наводить витяг із цього документа.

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Безпілотні літальні апарати

Можливо, однією з найважливіших технологій, що з'явилися останніми роками, стали безпілотні системи. Переваги, які вони забезпечують, відомі: це і можливість вести розвідувальну діяльність, завдавати точних ударів, можливість реконструювати комерційні дрони під потреби солдатів, що перебувають на полі бою, виробництво, що подешевшало.

"Зниження витрат на виробництво та підвищення рівня доступності як комерційних, так і військових безпілотних технологій говорить про те, що ринок безпілотних платформ, імовірно, зростатиме протягом найближчих десятиліть", — пишуть аналітики.

[ + – ] Безпілотник "Байрактар" у дії

Штучний інтелект і машинне навчання

Хоча на сьогодні ШІ та МН недостатньо розвинені для того, щоб радикально вплинути на проведення ВБД, ця технологія розглядається військовими як одна з найбільш перспективних, важливих і застосовуваних у збройних конфліктах майбутнього. Швидше за все, можливості ШІ/МН використовуватимуться важливими геополітичними центрами, такими як США, Китай і Росія.

Збройні сили США зараз реалізовують 685 проєктів в області ШІ, багато з яких пов'язані з платформами, такими як БПЛА MQ-9 Reaper і програма для бойових машин Joint Light Tactical Vehicle. Китайські військові теж активно застосовують можливості штучного інтелекту при аналізі розвідданих, в інформаційній війні, при розпізнаванні цілей і керуванні вогнем автономних систем озброєння.

[ + – ] Як працює Joint Light Tactical Vehicle

Системи радіоелектронної боротьби

Однією з ключових нових технологічних тенденцій у галузі ВБД є розвиток можливостей і технологій радіоелектронної боротьби (РЕБ).

На полі бою, яке стає все "діджиталізованішим", сильна залежність від електроніки може стати справжньою ахіллесовою п'ятою, якщо противник має передові системи РЕБ, такі як засоби зв'язку, безпілотні системи та мережі обміну даними, які можуть бути легко атаковані або "заглушені", що, безсумнівно, призведе до розкоординації дій солдатів на полі бою.

"Сьогодні стійкість до РЕБ є ключовою особливістю багатьох нових військових технологій зв'язку та передачі даних. Наступальні можливості РЕБ також набирають усе більшої популярності, про що свідчить ухвалене армією США у 2021 році рішення потроїти персонал, що обслуговує системи РЕБ, і налагодити спільну співпрацю між фахівцями у сфері телекомунікації та кібербезпеки, щоб полегшити використання вразливостей РЕБ у ворожих силах", — йдеться у звіті GlobalData.

[ + – ] Boeing EA-18 Growler — літак радіоелектронної боротьби ВМС США

Супутникові системи

Протягом останніх 30 років збройні сили таких країн, як Росія та США, значною мірою покладалися на космічні технології, що забезпечують проведення військових операцій у всьому світі. Супутниковий зв'язок важливий для військових, оскільки допомагає з навігацією, аеророзвідкою, зв'язком для пристроїв SATCOM, систем раннього попередження про загрози міжконтинентальних балістичних ракет і радіорозвідки (SIGINT) тощо.

Декілька країн, включаючи США, Китай, Індію та Росію, протягом багатьох років розробляли протисупутникові засоби, причому остання демонстрація відбулася, коли Російська Федерація знищила один зі своїх власних супутників у ході ракетних випробувань наприкінці 2021 року. Цей випадок продемонстрував, що неконтрольована "діяльність" у космосі становить загрозу як військовій, так і цивільній інфраструктурі, оскільки астронавти на Міжнародній космічній станції змушені були шукати сховище внаслідок випробування російської горе-ракети.

Багатоцільові системи та платформи

Ще одним важливим технологічним трендом є розробка систем і платформ подвійного чи багатоцільового призначення, оскільки військові в усьому світі продовжують адаптувати своє обладнання для ефективного функціонування в умовах багатодоменних конфліктів.

Ці технології матимуть важливе значення в сценарії ВБД, оскільки досвід показує, що багато систем і платформ повинні бути модульними й адаптованими до мінливих обставин і параметрів у ході місій.

"Багатоцільові платформи також пом'якшили б стратегічну дію, викликану втратою специфічного обладнання, оскільки дали б можливість заповнити "прогалини", що утворилися, замінивши втрачені платформи або системи", — сказано в документі.

[ + – ] Розробки Lockheed Martin у сфері лазерної зброї

Зброя спрямованої енергії/лазерна зброя

Одним із найважливіших факторів, які слід враховувати при розробці стратегії ВБД, є надмірно висока вартість багатьох сучасних високопродуктивних систем A2/AD, таких як ізраїльський Iron Dome, американські ракети Patriot та інші перехоплювачі, призначені для захисту від міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і ядерних загроз. У ході тривалого конфлікту високої інтенсивності успіх може визначатися здатністю одних сил економічно підтримувати свої оборонні можливості й нездатністю супротивника забезпечувати ресурсами свої сили, що ведуть наступ.

Сьогодні військові сперечаються, чи потрібні державі дорогі та складні у виробництві перехоплювачі, якщо можна зосередитись на виготовленні дешевших наступальних засобів? Тому зброя спрямованої енергії та лазерна зброя привертають підвищену увагу чиновників від оборони як дешевші, хоча ще й не цілком доступні, але не менш ефективні, ніж системи A2/AD.