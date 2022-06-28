ИИ, лазерное оружие, спутники и дроны: какие технологии изменят войну в будущем

В будущем театр боевых действий станет более "диджитализированным", — на поле боя все чаще можно будет видеть роботов, а не людей.

Аналитики GlobalData недавно опубликовали отчет, в котором определили ключевые технологические тенденции, влияющие на ведение высокоинтенсивных боевых действий (ВБД). Фокус приводит выдержки из этого документа.

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Беспилотные летательные аппараты

Возможно, одной из самых важных технологий, появившихся в последние годы, стали беспилотные системы. Преимущества, которые они обеспечивают, известны: это и возможность вести разведывательную деятельность, наносить точные удары, возможность реконструировать коммерческие дроны под нужды солдат, находящихся на поле боя, относительно подешевевшее производство.

"Снижение затрат на производство и повышение уровня доступности как коммерческих, так и военных беспилотных технологий говорит о том, что рынок беспилотных платформ, вероятно, будет расти в ближайшие десятилетия", — пишут аналитики.

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Искусственный интеллект и машинное обучение

Хотя на сегодняшний день ИИ и МО недостаточно развиты для того, чтобы радикально повлиять на проведение ВБД, эта технология рассматривается военными как одна из самых многообещающих, важных и применимых в вооруженных конфликтах будущего. Скорее всего, возможности ИИ/МО будут использоваться важными геополитическими центрами, такими как США, Китай и Россия.

Вооруженные силы США в настоящее время реализуют 685 проектов в области ИИ, многие из которых связаны с существующими платформами, такими как БПЛА MQ-9 Reaper и программа для боевых машин Joint Light Tactical Vehicle. Китайские военные тоже активно применяют возможности искусственного интеллекта при анализе разведданных, в информационной войне, при распознавании целей и управлении огнем автономных систем вооружения.

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Системы радиоэлектронной борьбы

Одной из ключевых новых технологических тенденций в области ВБД является развитие возможностей и технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На поле боя, которое становится все более "диджитализированным", сильная зависимость от электроники может стать настоящей ахиллесовой пятой, если противник обладает передовыми системами РЭБ, такими как средства связи, беспилотные системы и сети обмена данными, которые могут быть легко атакованы или "заглушены", что, несомненно, приведет к раскоординации действий солдат на поле боя.

"Сегодня устойчивость к РЭБ является ключевой особенностью многих новых военных технологий связи и передачи данных. Наступательные возможности РЭБ также набирают все большую популярность, о чем свидетельствует принятое армией США в 2021 году решение утроить персонал, обслуживающий системы РЭБ, и наладить совместное сотрудничество между специалистами в сфере телеком и кибербезопасности, чтобы облегчить использование уязвимостей РЭБ во вражеских силах", — говорится в отчете GlobalData.

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Спутниковые системы

В течение последних 30-ти лет вооруженные силы таких стран, как Россия и США, в значительной степени полагались на космические технологии, обеспечивающих проведение военных операций по всему миру. Спутниковая связь важна для военных, так как помогает с навигацией, аэроразведкой, связью для устройств SATCOM, систем раннего предупреждения об угрозах межконтинентальных баллистических ракет и радиоразведки (SIGINT) и т.д.

Несколько стран, включая США, Китай, Индию и Россию, на протяжении многих лет разрабатывали противоспутниковые средства, причем последняя демонстрация произошла, когда Российская Федерация уничтожила один из своих собственных спутников в ходе ракетных испытаний в конце 2021 года. Этот случай продемонстрировал, что неконтролируемая "деятельность" в космосе представляет угрозу как для военной, так и для гражданской инфраструктуры, поскольку астронавты на Международной космической станции вынуждены были искать убежище вследствие испытания российской горе-ракеты.

Многоцелевые системы и платформы

Еще одним важным технологическим трендом является разработка систем и платформ двойного или многоцелевого назначения, поскольку военные во всем мире продолжают адаптировать свое оборудование для эффективного функционирования в условиях многодоменных конфликтов.

Эти технологии будут иметь важное значение в сценарии ВБД, так как опыт показывает, что многие системы и платформы должны быть модульными и адаптируемыми к меняющимся обстоятельствам и параметрам в ходе миссий.

"Многоцелевые платформы также смягчили бы стратегическое воздействие, вызванное потерей специфического оборудования, поскольку дали бы возможность заполнить образовавшиеся "пробелы", заместив потерянные платформы или системы", — сказано в документе.

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Оружие направленной энергии/лазерное оружие

Одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при разработке стратегии ВБД, является чрезмерно высокая стоимость многих современных высокопроизводительных систем A2/AD, таких как израильский Iron Dome, американские ракеты Patriot и другие перехватчики, предназначенные для защиты от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерных угроз. В ходе продолжительного конфликта высокой интенсивности успех может определяться способностью одних сил экономически поддерживать свои оборонительные возможности и неспособностью противника обеспечивать ресурсами свои силы, ведущие наступление.

Сегодня военные спорят, нужны ли государству дорогостоящие и сложные в производстве перехватчики, если можно сосредоточиться на изготовлении более дешевых наступательных средств? Поэтому оружие направленной энергии и лазерное оружие привлекают повышенное внимание чиновников от обороны, как более дешевые, хотя еще и не вполне доступные, но не менее эффективные, чем системы A2/AD.