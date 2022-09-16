Армія США отримала 300-кіловатну установку лазерної зброї

Потужний лазер зможе захищати важливі об'єкти від обстрілу артилерії, мін або безпілотників. Лазерна зброя — один із 35 пріоритетів Пентагону у модернізації армії.

Related video

Американський оборонний гігант Lockeed Martin передав Міноборони США 300-кіловатну установку для проведення польових випробувань. Про це повідомляє Breaking Defense.

Компанія розробила лазерну установку в межах ініціативи Пентагону щодо масштабування високоенергетичної зброї. Вона була спрямована на покращення промислової бази та якості лазерної зброї. Замовлення Міноборони було виконано достроково. Lockeed Martin змогли зменшити вагу установки та підвищити її потужність та об'єм лазерного променя.

Пентагон особливо зацікавлений у лазерній зброї для захисту особового складу та важливих об'єктів від повітряних загроз на кшталт безпілотників або артилерійського обстрілу. В планах американська армія має провести випробування лазерної установки цього року. Програма з лазерною зброєю є одним із 35 основних пріоритетів модернізації армії США. Керується вона Управлінням оперативних можливостей та критичних технологій.

Нагадаємо, у РФ виявили військову базу, яка може займатися розробкою лазерної зброї "Калина". Воно зможе знищувати супутникові об'єкти.

Раніше в Ізраїлі випробували нову лазерну зброю "Залізний промінь". Вона здатна уражати безпілотники та різні типи ракет у дуже короткі терміни.