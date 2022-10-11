У США випробували більш далекобійну версію ракети GMLRS

Ракети, які постачають Штати української армії, можуть уражати цілі на дистанції до 84 км. Нова модифікація боєприпасу має максимальну дальність 150 км.

Related video

Американський оборонний гігант Lockheed Martin провела чергові випробування ракети ER GMLRS, яка дозволяє стріляти на дистанцію приблизно 150 км. Про це повідомляє Defense Brief.

На ракетному полігоні Уайт-Сендс у Нью-Мексико провели випробування ракет GMLRS наступного покоління. Приставка "ER" означає Extended Range — підвищена дальність. Випробувальна стрільба ракети GMLRS проводилася не на максимальну дистанцію, а на 59 км. Тестові стрільби підтвердили траєкторію польоту, дальність та точність ракети.

Ракету також випробували за циклом Stockpile to Target Sequence (від місця зберігання до удару по цілі). Максимальна дальність, як заявляє Lockheed, становить приблизно 150 км. У травні минулого року було продемонстровано політ ракети на відстань 135 км.

Нинішній етап випробувань — це черговий крок на шляху до серійного виробництва ракет ER GMLRS. Зазначається, що Lockheed Martin виробила понад 60 тисяч ракет GMLRS нинішнього покоління. Також зараз вони виконують контракт на постачання 9 000 ракет для армії США та інших клієнтів у світі. Наявні ракети у версії М30А1 уражають цілі на дальність майже 84 км.

Нагадаємо, у США замовили партію ракет PrSM, які зможуть уражати цілі на дистанції до 500 км. Вона замінить собою ракету ATACMS.

Раніше Lockheed Martin передала армії США лазерну установку потужністю 300 кіловат.