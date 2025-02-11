Беспрецедентная встреча; истребители F-35 и Су-57 меряются силами в Индии (видео)

На фоне поиска потенциального кандидата на усиление своих воздушных сил Минобороны Индии представило обе машины в контексте технологического противостояния Востока и Запада.

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Российский Су-57Э и американский F-35 станут ключевыми экспонатами на авиасалоне Aero India 2025, который пройдет в Бангалоре. Их участие подчеркивает растущую конкуренцию за индийский рынок боевых самолетов пятого поколения, так как ВВС Индии продолжают поиски перспективного истребителя, способного усилить воздушную мощь страны. О беспрецедентной встрече на международной площадке двух машин говорится в материале The War Zone.

О присутствии самолетов-конкурентов на выставке сообщили в индийском Минобороны, причем с намеком на некое технологическое противостояние Востока и Запада.

"Aero India 2025 предоставит редкую возможность сравнить бок о бок восточные и западные технологии истребителей пятого поколения, предлагая оборонным аналитикам, военным и любителям авиации ценные сведения об их соответствующих возможностях", — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Су-57Э: обновленная российская платформа

Обозреватели пишут, что Россия уже несколько лет предлагает Индии экспортную версию Су-57Э, основываясь на совместном проекте FGFA, от которого Дели отказался в 2018 году. Основными причинами разрыва соглашения стали вопросы технологического уровня Су-57 и его соответствия требованиям индийских ВВС.

Однако модернизированный Су-57Э, заявленный как более совершенная версия с улучшенными двигателями и авионикой, возможностью использования перспективных гиперзвуковых ракет и интеграции с российскими системами ПВО, может возродить интерес Индии к российской платформе.

Однако эксперты отмечают, что Индия может столкнуться с проблемами при закупке Су-57 из-за санкций, наложенных на Россию, а также потенциальных сложностей с техническим обслуживанием и локализацией производства. Как отмечает военный аналитик Ангад Сингх, поставки российских машин могут сопровождаться задержками, а их интеграция в индийскую военную инфраструктуру потребует значительных затрат и времени.

Передовой истребитель F-35

F-35 впервые официально представлен на Aero India, что свидетельствует о растущем интересе Вашингтона к сотрудничеству с Индией в сфере высоких технологий. Хотя Дели ранее не рассматривал его в качестве кандидата, участие самолета в авиасалоне может изменить ситуацию.

Американский истребитель отличается мощной сенсорной системой, передовыми возможностями обработки данных и высокой степенью сетевой интеграции. F-35 уже принят на вооружение рядом союзников Индии, включая Австралию и Японию, что может упростить взаимодействие в региональных операциях.

В сети неоднократно сравнивали заявленные характеристики обеих машин. Отмечалось, например, что Су-57 превосходит F-35 за счет векторной тяги, что делает его более эффективным в ближнем бою. В то же время американский истребитель имеет более развитые стелс-характеристики, что снижает его радиолокационную заметность.

Также F-35 дороже как в закупке, так и в обслуживании, тогда как Су-57 может быть предложен Индии на более гибких условиях.

"Независимо от политических ветров в Соединенных Штатах, наши доводы в пользу F-35 осложняются С-400 и множеством другого советского/российского оборудования, которое мы используем", — сказал Сингх.

Будущее ВВС Индии: Су-57, F-35 или свой проект?

Несмотря на интерес к зарубежным истребителям, Индия продолжает развивать собственный проект пятого поколения – AMCA. Этот самолет должен заменить устаревающие платформы и обеспечить стратегическую независимость страны. Кроме того, программа MRFA, предполагающая закупку 114 истребителей, остается открытой, и в ней могут участвовать как Су-57Э, так и F-35.

В любом случае решение Индии в значительной степени будет зависеть от политических и технологических факторов. А выставка Aero India 2025 станет площадкой для обсуждения возможных сделок, но окончательный выбор ВВС Индии пока остается неопределенным.

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Напомним, в ноябре прошлого года Россия представила свой передовой истребитель Су-57 в Китае. Это было первое присутствие самолета за пределами РФ, не считая его испытаний в Сирии.