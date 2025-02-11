Безпрецедентна зустріч: винищувачі F-35 і Су-57 міряються силами в Індії (відео)

На тлі пошуку потенційного кандидата на посилення своїх повітряних сил Міноборони Індії представило обидві машини в контексті технологічного протистояння Сходу і Заходу.

Related video

Російський Су-57Е та американський F-35 стануть ключовими експонатами на авіасалоні Aero India 2025, який пройде в Бангалорі. Їхня участь підкреслює зростаючу конкуренцію за індійський ринок бойових літаків п'ятого покоління, оскільки ВПС Індії продовжують пошуки перспективного винищувача, здатного посилити повітряну міць країни. Про безпрецедентну зустріч на міжнародному майданчику двох машин йдеться в матеріалі The War Zone.

Про присутність літаків-конкурентів на виставці повідомили в індійському Міноборони, причому з натяком на якесь технологічне протистояння Сходу і Заходу.

"Aero India 2025 надасть рідкісну можливість порівняти пліч-о-пліч східні та західні технології винищувачів п'ятого покоління, пропонуючи оборонним аналітикам, військовим і любителям авіації цінні відомості про їхні відповідні можливості", — йдеться в заяві оборонного відомства.

Су-57Е: оновлена російська платформа

Оглядачі пишуть, що Росія вже кілька років пропонує Індії експортну версію Су-57Е, ґрунтуючись на спільному проєкті FGFA, від якого Делі відмовився у 2018 році. Основними причинами розриву угоди стали питання технологічного рівня Су-57 і його відповідності вимогам індійських ВПС.

Однак модернізований Су-57Е, заявлений як досконаліша версія з поліпшеними двигунами й авіонікою, можливістю використання перспективних гіперзвукових ракет та інтеграції з російськими системами ППО, може відродити інтерес Індії до російської платформи.

Однак експерти зазначають, що Індія може зіткнутися з проблемами під час закупівлі Су-57 через санкції, накладені на Росію, а також потенційні складнощі з технічним обслуговуванням і локалізацією виробництва. Як зазначає військовий аналітик Ангад Сінгх, поставки російських машин можуть супроводжуватися затримками, а їхня інтеграція в індійську військову інфраструктуру потребуватиме значних витрат і часу.

Передовий винищувач F-35

F-35 вперше офіційно представлений на Aero India, що свідчить про зростаючий інтерес Вашингтона до співпраці з Індією у сфері високих технологій. Хоча Делі раніше не розглядав його як кандидата, участь літака в авіасалоні може змінити ситуацію.

Американський винищувач вирізняється потужною сенсорною системою, передовими можливостями обробки даних і високим ступенем мережевої інтеграції. F-35 вже прийнятий на озброєння низкою союзників Індії, включно з Австралією і Японією, що може спростити взаємодію в регіональних операціях.

У мережі неодноразово порівнювали заявлені характеристики обох машин. Зазначалося, наприклад, що Су-57 перевершує F-35 за рахунок векторної тяги, що робить його більш ефективним у ближньому бою. Водночас американський винищувач має більш розвинені стелс-характеристики, що знижує його радіолокаційну помітність.

Також F-35 дорожчий як у закупівлі, так і в обслуговуванні, тоді як Су-57 може бути запропонований Індії на більш гнучких умовах.

"Незалежно від політичних вітрів у Сполучених Штатах, наші доводи на користь F-35 ускладнюються С-400 і безліччю іншого радянського/російського обладнання, яке ми використовуємо", — сказав Сінгх.

Майбутнє ВПС Індії: Су-57, F-35 або свій проєкт?

Попри інтерес до закордонних винищувачів, Індія продовжує розвивати власний проєкт п'ятого покоління — AMCA. Цей літак має замінити застарілі платформи й забезпечити стратегічну незалежність країни. Крім того, програма MRFA, що передбачає закупівлю 114 винищувачів, залишається відкритою, і в ній можуть брати участь як Су-57Е, так і F-35.

У будь-якому разі рішення Індії значною мірою залежатиме від політичних і технологічних чинників. А виставка Aero India 2025 стане майданчиком для обговорення можливих угод, але остаточний вибір ВПС Індії поки залишається невизначеним.

Важливо

Російський Су-57 злетів усього за 12 секунд із короткої смуги: у чому "секрет" (відео)

Нагадаємо, у листопаді минулого року Росія презентувала свій передовий винищувач Су-57 у Китаї. Це була перша присутність літака за межами РФ, не рахуючи його випробувань у Сирії.