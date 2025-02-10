Російський Су-57 злетів усього за 12 секунд із короткої смуги: у чому "секрет" (відео)

Такого результату, здавалося, вдалося досягти завдяки встановленню нових двигунів АЛ-41Ф1. Однак цей літак піднявся в повітря за рекордний час з іншої причини.

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У мережі з'явилося нове відео з міжнародної виставки Aero India 2025, на якому російський винищувач Су-57 злетів з короткої злітно-посадкової смуги (ЗПС) лише за 11-12 секунд. На думку оглядачів Bulgarian Military, такий результат став можливим, ймовірно, завдяки новим двигунам АЛ-41Ф1, якими було оснащено цю машину. Однак не все так однозначно.

У матеріалі було зазначено, що для більшості сучасних винищувачів, включно з Су-57, розгін перед зльотом зазвичай триває від 15 до 25 секунд залежно від корисного навантаження, тяги двигуна і довжини злітно-посадкової смуги.

Тим часом результат у 12 секунд викликає питання: чи можливо повторити цей маневр у реальних бойових умовах? Адже таке скорочення часу зльоту російського винищувача може бути досягнуто як за рахунок використання форсажних камер, так і мінімального навантаження.

Короткий зліт Су-57: просте пояснення

На опублікованому відео винищувач Су-57 розганяється злітною смугою без помітного озброєння і з мінімальним паливним завантаженням. Це дозволяє літаку швидко досягти необхідної швидкості 250-280 км/год, щоб відірватися від землі. Ще один фактор — увімкнення форсажних камер, що забезпечують максимальну тягу двигунів АЛ-41Ф1.

Тож у таких "тепличних" умовах літак справді демонструє видатні характеристики, але це далеко від аналогічних результатів у бойовій конфігурації. Адже в реальності Су-57 повинен нести ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", а також мати запас палива, необхідний для виконання бойової місії.

Оглядачі дійшли висновку, що головна причина короткого зльоту — вага літака і фактично мінімальний аеродинамічний опір через відсутність обважування. На відео він стартує з полегшеними параметрами — приблизно 18-20 тонн. Але в повній бойовій конфігурації маса Су-57 може перевищувати 35 тонн, що потребує значно більшої смуги для розгону.

Таким чином навіть потужні двигуни АЛ-41Ф1 не можуть компенсувати ці обмеження, тому в бою Су-57 злітатиме довше, ніж показано на виставковому відео.

Порівняння з іншими винищувачами

За мінімального завантаження і ввімкненого форсажу інші сучасні винищувачі теж демонструють швидкий зліт. Однак час розгону залежить від кількох чинників: відношення тяги до ваги, аеродинамічної ефективності, кількості двигунів і загальної маси літака.

Автори матеріалу уточнили, що за мінімального завантаження і ввімкненого форсажу інші сучасні винищувачі теж демонструють швидкий зліт:

F-22 Raptor — 15-20 секунд;

F-35 Lightning II — 20-25 секунд;

J-20 — 20-25 секунд;

Dassault Rafale — 20-25 секунд.

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