Российский Су-57 взлетел всего за 12 секунд с короткой полосы: в чем "секрет" (видео)

Такой результат, казалось, удалось достигнуть благодаря установке новых двигателей АЛ-41Ф1. Однако данный самолет поднялся в воздух за рекордное время по другой причине.

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В сети появилось новое видео с международной выставки Aero India 2025, на котором российский истребитель Су-57 взлетел с короткой взлетно-посадочной полосы (ВПП) всего за всего 11-12 секунд. По мнению обозревателей Bulgarian Military, такой результат стал возможным, вероятно, благодаря новым двигателям АЛ-41Ф1, которыми была оснащена данная машина. Однако не все так однозначно.

В материале было отмечено, что для большинства современных истребителей, включая Су-57, разгон перед взлетом обычно занимает от 15 до 25 секунд в зависимости от полезной нагрузки, тяги двигателя и длины ВПП.

Между тем результат в 12 секунд вызывает вопрос: возможно ли повторить этот маневр в реальных боевых условиях? Ведь такое сокращение времени взлета российского истребителя может быть достигнуто как за счет использования форсажных камер, так и минимальной нагрузки.

Короткий взлет Су-57: простое объяснение

На опубликованном видео истребитель Су-57 разгоняется по взлетной полосе без заметного вооружения и с минимальной топливной загрузкой. Это позволяет самолету быстро достичь необходимой скорости 250-280 км/ч, чтобы оторваться от земли. Еще один фактор – включение форсажных камер, обеспечивающих максимальную тягу двигателей АЛ-41Ф1.

Поэтому в таких "тепличных" условиях самолет действительно демонстрирует выдающиеся характеристики, но это далеко от аналогичных результатов в боевой конфигурации. Ведь в реальности Су-57 должен нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также иметь запас топлива, необходимый для выполнения боевой миссии.

Обозреватели пришли к выводу, что главная причина короткого взлета – вес самолета и фактически минимальное аэродинамическое сопротивление из-за отсутствия обвеса. На видео он стартует с облегченными параметрами — примерно 18-20 тонн. Но в полной боевой конфигурации масса Су-57 может превышать 35 тонн, что требует значительно большей полосы для разгона.

Таким образом даже мощные двигатели АЛ-41Ф1 не могут компенсировать эти ограничения, поэтому в бою Су-57 будет взлетать дольше, чем показано на выставочном видео.

Сравнение с другими истребителями

При минимальной загрузке и включенном форсаже другие современные истребители тоже демонстрируют быстрый взлет. Однако время разгона зависит от нескольких факторов: отношения тяги к весу, аэродинамической эффективности, количества двигателей и общей массы самолета.

Авторы материала уточнили, что при минимальной загрузке и включенном форсаже другие современные истребители тоже демонстрируют быстрый взлет:

F-22 Raptor – 15-20 секунд;

F-35 Lightning II – 20-25 секунд;

J-20 – 20-25 секунд;

Dassault Rafale – 20-25 секунд.

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