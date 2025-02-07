РФ после провала в Китае привезла Су-57 в Индию: оставила зрителей без F-35 с F-16, — Defense Express

Индия еще в 2018 году со скандалом вышла из совместного с россиянами проекта Су-57, однако россияне все же привезли его на авиашоу Aero India 2025.

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В РФ не оставляют попыток продать истребитель Су-57 и привезли его на выставку вооружения и авиашоу Aero India 2025, которая запланирована в городе Бангалор с 10 по 14 февраля. Впервые этот самолет за пределами РФ показали в Китае, на проходившем в ноябре Airshow China 2024 в Чжухае. Об этом пишет Defense Express.

В Китае к самолету впервые смогли подойти зрители и подробно снять его с близкого расстояния, на опубликованных кадрах было видно низкое качество стыковки элементов фюзеляжа и створок, множество различных крепежных болтов и прочего.

Сейчас Су-57 находится в Индии, и представляется маловероятным, что аналогичные видео тем, которые были опубликованы после авиашоу в КНР, появятся раньше 10 февраля, когда стартует выставка. В том случае, если в РФ вновь не смогут организовать вокруг самолета зону запрет доступа, отмечают авторы публикации.

"Но своим прибытием на Aero India 2025 года россияне точно оставили посетителей без демонстрационных полетов F-35 и F-16. Дело в том, что на этой выставке эти американские самолеты должны были совершать демонстрационные полеты, но после того, как индусы допустили россиян, в Вашингтоне отменили свою программу", — отмечают авторы, ссылаясь на официальный график Demo Team F-35 и F-16, размещенный на сайте командования воздушными силами США.

Следует отметить, что Индия одна из немногих стран, которая продолжает закупать российское оружие без опасений санкций со стороны США, хотя и действует закон CAATSA, который должен вводить санкции за военное сотрудничество с РФ. К примеру, буквально на днях Индия закупила противокорабельный вариант ракеты "Калибр" 3М54.

Но вероятность того, что РФ сможет продать Индии Су-57, минимальны. Еще в 2007 году Индия начала совместные работы с РФ по локализации этой машины. Но это сопровождалось разногласиями, утверждалось, что якобы Су-57 — это вообще не представитель пятого поколения, официально вышедший из проекта в 2018 году. Более того, в марте 2024 года Индия утвердила проект собственного истребителя пятого поколения.

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