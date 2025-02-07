Самолет пятого поколения. Программа F-35 компании Lockheed Martin сдвинулась с мертвой точки?

В прошлом году программа F-35 потерпела множество неудач, приведших к серьезным задержкам и разозливших Пентагон. Но в итоге Минобороны США смягчило финансовые санкции против компании Lockheed Martin за стелс-истребитель F-35 Lightning II.

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Компания Lockheed Martin, подрядчик по производству нового истребителя, отставала от графика производства, что вынудило Пентагон ввести финансовые штрафы за каждый непоставленный самолет.

Изначально штраф составлял 5 миллионов долларов за каждый самолет. Однако в своем недавнем решении Пентагон согласился снизить штраф до 3,8 миллиона долларов за самолет – экономия для Lockheed Martin составила 1,2 миллиона долларов за каждый.

Разумеется, оборонный подрядчик находится не в худшем финансовом положении. По большинству оценок, программа F-35 обойдется в более двух триллионов долларов за все время ее существования!

Об этом говорится в статье журналиста Ставроса Атламазоглу, которую перевел Фокус.

Возобновление выплат за F-35

"Компания Lockheed Martin выполнила критерии, позволяющие сократить изначальные штрафы примерно на 1,2 миллиона долларов за каждый самолет", – сообщили на этой неделе изданию FlightGlobal в Объединенном управлении программы F-35.

F-35 Lightning II – это многоцелевой стелс-истребитель. Самолет пятого поколения выпускается в трех вариантах (A, B и C), предназначенных для разных условий применения. F-35 занимает центральное место в стратегии военно-воздушных сил США против ближайших противников, таких как Китай и Россия.

Истребитель F-35 от Lockheed Martin Фото: Pinterest

"Мы завершили квалификационные испытания по ряду ключевых возможностей TR-3 в 2024 году, – заявил во вторник генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет во время телефонного разговора о прибыли и убытках компании. – Достигнут значительный прогресс в обеспечении эффективности системы и обновления TR-3. Мы ожидаем, что в этом году будут выпущены варианты самолета с разными возможностями, а затем последуют дальнейшие модернизации", – добавил генеральный директор Lockheed Martin, не предоставив никаких конкретных деталей.

Американские военные заказали более 2400 самолетов всех модификаций для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты.

Бурное море для программы F-35

В прошлом году программа F-35 столкнулась с многочисленными неудачами. Нехватка рабочей силы в сочетании с технологическими проблемами помешала выпустить ключевое обновление программного обеспечения – Tech Refresh-3 (TR-3).

Ситуация была настолько тяжелой, что в какой-то момент вся производственная линия F-35 остановилась. Lockheed Martin выпускала самолеты, но они не поставлялись ни американским военным, ни зарубежным партнерам, потому что на них не было необходимого обновления TR-3. Вместо этого Lockheed Martin хранила новые самолеты в ангарах, ожидая решения проблемы, что приводило в ярость Пентагон, а также других заказчиков Lockheed Martin по всему миру.

Иллюстративное фото Фото: Defense News

Хотя конкретные цифры не известны, считается, что более сотни самолетов были отправлены на хранение из-за производственных проблем. Управление правительственной отчетности (GAO) сообщило, что Lockheed Martin потребуется почти год, чтобы устранить отставание и поставить заказчикам готовые к эксплуатации самолеты. И хотя эта цифра может показаться небольшой, учитывая, что текущий международный заказ на F-35 превышает 3000 самолетов, она ставит программу F-35 в критическое положение. В настоящее время Lockheed Martin может производить всего от 75 до 110 самолетов в год. Аэрокосмический гигант пытается увеличить этот показатель примерно до 20 самолетов в месяц, но пока с переменным успехом.

Тем временем американские военные пытаются как можно быстрее и плавнее перейти на парк истребителей пятого поколения – F-35 Lightning II и F-22 Raptor являются единственными такими самолетами, доступными на Западе, – чтобы быть готовыми к потенциальному столкновению с Китаем. Чем больше F-35 Lightning II будет доступно и введено в строй, тем сильнее будет потенциал сдерживания США. И только это может предотвратить конфликт.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.