Літак п'ятого покоління. Програма F-35 компанії Lockheed Martin зрушила з мертвої точки?

Минулого року програма F-35 зазнала безліч невдач, що призвели до серйозних затримок і розлютили Пентагон. Але в підсумку Міноборони США пом'якшило фінансові санкції проти компанії Lockheed Martin за стелс-винищувач F-35 Lightning II.

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Компанія Lockheed Martin, підрядник з виробництва нового винищувача, відставала від графіка виробництва, що змусило Пентагон ввести фінансові штрафи за кожен непоставлений літак.

Спочатку штраф становив 5 мільйонів доларів за кожен літак. Однак у своєму нещодавньому рішенні Пентагон погодився знизити штраф до 3,8 мільйона доларів за літак — економія для Lockheed Martin склала 1,2 мільйона доларів за кожен.

Зрозуміло, оборонний підрядник перебуває не в найгіршому фінансовому становищі. За більшістю оцінок, програма F-35 обійдеться у понад два трильйони доларів за весь час її існування!

Про це йдеться у статті журналіста Ставроса Атламазоглу, яку переклав Фокус.

Відновлення виплат за F-35

"Компанія Lockheed Martin виконала критерії, що дають змогу скоротити початкові штрафи приблизно на 1,2 мільйона доларів за кожен літак", — повідомили цього тижня виданню FlightGlobal в Об'єднаному управлінні програми F-35.

F-35 Lightning II — це багатоцільовий стелс-винищувач. Літак п'ятого покоління випускається в трьох варіантах (A, B і C), призначених для різних умов застосування. F-35 займає центральне місце в стратегії військово-повітряних сил США проти найближчих супротивників, таких як Китай і Росія.

Винищувач F-35 від Lockheed Martin Фото: Pinterest

"Ми завершили кваліфікаційні випробування щодо низки ключових можливостей TR-3 у 2024 році, — заявив у вівторок генеральний директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет під час телефонної розмови щодо прибутку та збитків компанії. — Досягнуто значного прогресу в забезпеченні ефективності системи та оновлення TR-3. Ми очікуємо, що цього року буде випущено варіанти літака з різними можливостями, а потім підуть подальші модернізації", — додав генеральний директор Lockheed Martin, не надавши жодних конкретних деталей.

Американські військові замовили понад 2400 літаків усіх модифікацій для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти.

Бурхливе море для програми F-35

Минулого року програма F-35 зіткнулася з численними невдачами. Брак робочої сили в поєднанні з технологічними проблемами завадив випустити ключове оновлення програмного забезпечення — Tech Refresh-3 (TR-3).

Ситуація була настільки важкою, що в якийсь момент вся виробнича лінія F-35 зупинилася. Lockheed Martin випускала літаки, але вони не постачалися ні американським військовим, ні закордонним партнерам, тому що на них не було необхідного оновлення TR-3. Замість цього Lockheed Martin зберігала нові літаки в ангарах, чекаючи вирішення проблеми, що приводило в лють Пентагон, а також інших замовників Lockheed Martin по всьому світу.

Ілюстративне фото Фото: Defense News

Хоча конкретні цифри не відомі, вважається, що понад сотню літаків було відправлено на зберігання через виробничі проблеми. Управління урядової звітності (GAO) повідомило, що Lockheed Martin знадобиться майже рік, щоб усунути відставання і поставити замовникам готові до експлуатації літаки. І хоча ця цифра може здатися невеликою, враховуючи, що поточне міжнародне замовлення на F-35 перевищує 3000 літаків, вона ставить програму F-35 у критичне становище. Наразі Lockheed Martin може виробляти всього від 75 до 110 літаків на рік. Аерокосмічний гігант намагається збільшити цей показник приблизно до 20 літаків на місяць, але поки що зі змінним успіхом.

Тим часом американські військові намагаються якнайшвидше і плавніше перейти на парк винищувачів п'ятого покоління — F-35 Lightning II і F-22 Raptor є єдиними такими літаками, доступними на Заході, — щоб бути готовими до потенційного зіткнення з Китаєм. Чим більше F-35 Lightning II буде доступно і введено в дію, тим сильнішим буде потенціал стримування США. І тільки це може запобігти конфлікту.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він здобув ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.