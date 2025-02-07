Турция запустила в серию систему ПВО Gürz 150: почему комплекс лучше хваленого "Панциря"

Турецкая система использует многоуровневый подход к противовоздушной обороне, комбинируя средства прямого поражения и РЭБ.

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Турецкая компания Aselsan начала серийное производство зенитно-ракетного комплекса Gürz 150, который позиционируется как альтернатива российскому "Панцирь-С1". Система сочетает в себе кинетические и электронные средства поражения и предназначена для борьбы с БПЛА, самолетами, вертолетами и ракетами, сообщает Army Recognition.

Разработанная в качестве гибридной платформы, Gürz 150 объединяет в себе несколько типов вооружений:

35-мм автоматическую пушку с возможностью стрельбы боеприпасами с программируемым воздушным подрывом;

Ракеты ПВО малой дальности (SHORAD), такие как Göksur или Hisar-A+ (4 шт.);

Ракеты ПВО очень малой дальности (VSHORAD), включая Sungur (4 шт.);

Пулемет для самообороны.

Система оснащена многофункциональным радаром AESA, комплексом электрооптического целеуказания, а также системой распознавания "свой-чужой" (IFF). Это позволяет Gürz 150 автономно обнаруживать, отслеживать и поражать цели без внешнего целеуказания.

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Важной особенностью комплекса является интеграция средств РЭБ. Gürz 150 оснащен системой Kangal, способной глушить сигналы управления дронами, а также лазерным оружием Gökberk, предназначенным для уничтожения малоразмерных БПЛА и оптических систем противника.

Платформа базируется на колесном шасси 8×8, что обеспечивает высокую мобильность и возможность ведения огня на ходу. Gürz 150 может действовать как самостоятельно, так и в составе подразделений ПВО, где одна машина выполняет роль командного пункта.

Сравнение с российским "Панцирь-С1"

Основным аналогом турецкой системы считается российский комплекс "Панцирь-С1", который сочетает в себе зенитные ракеты 57Э6 (12 шт.) и две 30-мм пушки 2А38М.

По мнению экспертов российский комплекс с дальностью поражения до 20 км имел проблемы с обнаружением малых дронов и требует модернизации для повышения эффективности. Gürz 150, в свою очередь, использует многоуровневый подход к противовоздушной обороне, комбинируя средства прямого поражения и РЭБ.

Таким образом турецкая система эффективнее "Панциря" за счет более совершенной РЛС, наличия средств радиоэлектронной борьбы, лазерного вооружения, автономного режима работы и модульной конструкции.

Напомним, недавно российский концерн "Калашников" сообщил о своей новой разработке — системе ПВО малой дальности "Крона-Э". Ключевым отличием "Крона-Э" является его предполагаемая универсальность — он может использовать ракеты от комплексов "Сосна" и "Стрела-10".