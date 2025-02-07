Туреччина запустила в серію систему ППО Gürz 150: чому комплекс кращий за розхвалений "Панцир"

Турецька система використовує багаторівневий підхід до протиповітряної оборони, комбінуючи засоби прямого ураження і РЕБ.

Related video

Турецька компанія Aselsan почала серійне виробництво зенітно-ракетного комплексу Gürz 150, який позиціонується як альтернатива російському "Панцир-С1". Система поєднує в собі кінетичні та електронні засоби ураження і призначена для боротьби з БПЛА, літаками, вертольотами та ракетами, повідомляє Army Recognition.

Розроблена як гібридна платформа, Gürz 150 об'єднує в собі кілька типів озброєнь:

35-мм автоматичну гармату з можливістю стрільби боєприпасами з програмованим повітряним підривом;

Ракети ППО малої дальності (SHORAD), такі як Göksur або Hisar-A+ (4 шт.);

Ракети ППО дуже малої дальності (VSHORAD), включаючи Sungur (4 шт.);

Кулемет для самооборони.

Система оснащена багатофункціональним радаром AESA, комплексом електрооптичного цілевказівника, а також системою розпізнавання "свій-чужий" (IFF). Це дає змогу Gürz 150 автономно виявляти, відстежувати та вражати цілі без зовнішньої цілевказівки.

Важливо

Система ПРО THAAD отримає важливе оновлення: що відомо про модернізацію

Важливою особливістю комплексу є інтеграція засобів РЕБ. Gürz 150 оснащений системою Kangal, здатною глушити сигнали управління дронами, а також лазерною зброєю Gökberk, призначеною для знищення малорозмірних БПЛА і оптичних систем противника.

Платформа базується на колісному шасі 8×8, що забезпечує високу мобільність і можливість ведення вогню на ходу. Gürz 150 може діяти як самостійно, так і в складі підрозділів ППО, де одна машина виконує роль командного пункту.

Порівняння з російським "Панцир-С1"

Основним аналогом турецької системи вважається російський комплекс "Панцир-С1", який поєднує в собі зенітні ракети 57Е6 (12 шт.) і дві 30-мм гармати 2А38М.

На думку експертів, російський комплекс із дальністю ураження до 20 км мав проблеми з виявленням малих дронів і потребує модернізації для підвищення ефективності. Gürz 150, своєю чергою, використовує багаторівневий підхід до протиповітряної оборони, комбінуючи засоби прямого ураження і РЕБ.

Таким чином турецька система ефективніша за "Панцир" за рахунок досконалішої РЛС, наявності засобів радіоелектронної боротьби, лазерного озброєння, автономного режиму роботи й модульної конструкції.

Нагадаємо, нещодавно російський концерн "Калашников" повідомив про свою нову розробку — систему ППО малої дальності "Крона-Е". Ключовою відмінністю "Крона-Е" є його передбачувана універсальність — він може використовувати ракети від комплексів "Сосна" і "Стріла-10".