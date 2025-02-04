РФ готує на експорт "новий" ЗРК "Крона-Е": чого не договорюють у російському ВПК

Експерти зазначили, що насправді йдеться про комплекс "Сосна", який так і не надійшов на озброєння ЗС РФ. Мабуть, концерн "Калашников" вирішив провести ребрендинг свого "довгобуду".

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На тлі повномасштабної війни проти України російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК) активізував спроби просування своїх розробок на міжнародному ринку озброєнь. Серед таких ініціатив — зенітний ракетний комплекс (ЗРК) малої дальності "Крона-Е", який концерн "Калашников" планує представити на виставці IDEX 2025 в ОАЕ з 17 по 21 лютого. Про це пише портал Defense Express.

Оглядачі зазначають, що попри заяви російських розробників про "новітні" можливості "Крона-Е" для захисту важливих об'єктів від безпілотників, візуальні та технічні особливості комплексу вказують на його походження від старішої системи — ЗРК "Сосна".

Вперше ця система була показана у 2013 році й передбачалася як заміна застарілої "Стріла-10". Однак комплекс так і не був масово прийнятий на озброєння російської армії. Таким чином очевидно, що йдеться про типовий "довгобуд" російського ОПК.

Особливості ЗРК

Ключовою відмінністю "Крона-Е" є його передбачувана універсальність. Російські джерела стверджують, що комплекс може використовувати як зенітні ракети 9М340, призначені для "Сосни", так і важчі 9М333 від "Стріла-10".

Технічні характеристики ракет

9М340 (Сосна) :

: дальність ураження — до 10 км;

висота ураження — до 5 км;

стартова маса — 42 кг.

9М333 (Стріла-10) :

: дальність ураження — до 5 км;

висота ураження — до 3 км;

стартова маса — 72 кг.

Характеристики зенітної ракети 9М340 Фото: Відкриті джерела

Крім того, зенітна ракета 9М340 має двоступеневу конструкцію і вищі характеристики за дальністю і висотою ураження, що робить її ефективною проти сучасних безпілотників і крилатих ракет.

Автори матеріалу звернули увагу, що Росія не заявляє про плани поставити "Крона-Е" на озброєння своїх військ, що свідчить про його позиціонування виключно як експортного продукту. Презентація комплексу на міжнародній виставці може розглядатися як спроба російського ОПК зберегти свої позиції на ринку озброєнь, попри геополітичну ізоляцію і санкції.

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