"Калашников" вперше представить новий ЗРК малої дальності для боротьби з повітряними загрозами (фото)

За словами журналістів, новий ЗРК створювався для забезпечення високорівневого захисту важливої інфраструктури: урядові установи, стратегічні міські області, комунікаційна інфраструктура.

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Російський концерн "Калашников" розробив зенітний ракетний комплекс "Крона-Е", який планують представити на виставці IDEX-2025 в ОАЕ з 17 по 21 лютого. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

ЗРК переважно розроблений для прикриття "важливих державних об'єктів та об'єктів інфраструктури міст". Основні цілі комплексу: безпілотники середнього класу. "Крона-Е" комплектується керованими ракетами 9М340 і 9М333.

"Крона-Е" містить у собі засоби виявлення, управління, автоматизовані мобільні бойові машини або стаціонарні бойові модулі.

ЗРК "Крона-Е"

ЗРК "Крона"

Систему створювали для забезпечення високорівневого захисту важливої інфраструктури, такої як урядові установи, стратегічні міські області, комунікаційна інфраструктура, а також склади зі спеціальним обладнанням. Але основна спеціалізація екіпажу "Крони-Е" — боротьба з повітряними загрозами під час обстрілів, особливо з безпілотниками.

Нагадаємо, що модернізований Gepard стане стартом для спільних проєктів України з німецькою KNDS

Також повідомлялося, що в України є лазерна зброя, яка "вже вражає повітряні цілі".