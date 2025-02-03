"Калашников" впервые представит новый ЗРК малой дальности для борьбы воздушными угрозами (фото)

По словам журналистов, новый ЗРК создавался для обеспечения высокоуровневой защиты важной инфраструктуры: правительственные учреждения, стратегические городские области, коммуникационная инфраструктура.

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Российский концерн "Калашников" разработал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э", который планируют представить на выставке IDEX-2025 в ОАЭ с 17 по 21 февраля. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

ЗРК преимущественно разработан для прикрытия "важных государственных объектов и объектов инфраструктуры городов". Основные цели комплекса: беспилотники среднего класса. "Крона-Э" комплектуется управляемыми ракетами 9М340 и 9М333.

"Крона-Э" включает в себя средства обнаружения, управления, автоматизированные мобильные боевые машины или стационарные боевые модули.

ЗРК "Крона-Э"

ЗРК "Крона"

Система создавалась для обеспечения высокоуровневой защиты важной инфраструктуры, такой как правительственные учреждения, стратегические городские области, коммуникационная инфраструктура, а также склады со специальным оборудованием. Но основная специализация экипажа "Кроны-Э" — борьба с воздушными угрозами во время обстрелов, в особенности с беспилотниками.

Напомним, что модернизированный Gepard станет стартом для совместных проектов Украины с немецкой KNDS

Также сообщалось, что у Украины есть лазерное оружие, которое "уже поражает воздушные цели".