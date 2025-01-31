Модернизированный Gepard станет стартом для совместных проектов Украины с немецкой KNDS

Украинская версия "зенитного танка" получит усовершенствованную РЛС и улучшенную систему слежения, сообщил гендиректор компании KNDS Deutschland Ральф Кетцель.

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В рамках сотрудничества между украинским оборонно-промышленным комплексом и европейским концерном KNDS Deutschland планируется разработка украинской версии зенитной самоходки Gepard. Об этом в интервью Defense Express сообщил генеральный директор немецкой компании Ральф Кетцель.

Ключевым направлением проекта станет модернизация РЛС и системы слежения, что позволит повысить боевые возможности установки. Как отметил Кетцель, компания уже располагает современной версией Gepard, но также имеет запасы старых машин, которые могут быть адаптированы под нужды Украины.

"Мы были бы рады, если бы в рамках этого партнерства мы могли бы получить украинскую версию с усовершенствованным радаром, с усовершенствованной системой слежения", — рассказал гендиректор.

Почему выбрали комплекс Gepard

В интервью было отмечено, что KNDS Deutschland рассматривает Gepard как флагманский проект сотрудничества с украинским ОПК. По словам Кетцеля, танки Leopard 2 и САУ PzH 2000, которые уже находятся на вооружении Украины, имеют менее сложную систему управления огнем, чем в зенитной установке Gepard. При этом обслуживание Leopard и PzH 2000 уже организовано в Украине совместно с Rheinmetall.

А вот в случае с Gepard KNDS предлагает особый формат взаимодействия, передавая Украине технологии и документацию для локальной модернизации и обслуживания.

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Между тем компания-партнер, которая будет отвечать за проект в Украине, пока не названа. Однако известно, что процесс отбора начался два года назад во время Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда KNDS искала предприятие с компетенцией в области ПВО, что стало ключевым критерием выбора. И хотя процесс согласования занял больше времени, чем ожидалось, перед окончательным решением представители европейской компании провели переговоры с военным руководством и правительством Украины.

"Сейчас мы должны договориться о том, как будем взаимодействовать дальше. Потому что мы хотим поставлять в Украину всю систему. И действительно создать здесь основной центр обслуживания Gepard, центра передового опыта для этой системы. Услышать, что они это поддерживают. Это — ключевой момент", — подчеркнул Кетцель.

Напомним, военный эксперт Петр Черник считает, что Украина способна разработать собственный зенитно-ракетный комплекс, который справится с российской ракетой "Орешник".