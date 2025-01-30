Gepard — лучшая система против российских БПЛА: эксперты назвали главную причину (видео)

Комплекс сочетает в себе высокую огневую мощь, мобильность и экономическую эффективность. Поэтому несмотря на возраст Gepard, спрос на него остается высоким.

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Самоходная зенитная установка Gepard продолжает активно использоваться украинскими войсками для защиты критически важных объектов от атак беспилотников и низколетящих целей. Систему можно назвать ветераном ПВО, однако несмотря на почтенный возраст, она оказалась одним из самых эффективных средств противовоздушной защиты малой дальности в рядах Сил обороны. О главных преимуществах украинских "Гепардов" рассказали обозреватели Army Recognition.

Разработанная еще в 1960-х годах, эта зенитный комплекс Gepard оказался наиболее эффективным средством противодействия БПЛА благодаря мощному радарному комплексу, высокой скорострельности 35-мм пушек и мобильности, позволяющей оперативно менять позиции.

Главные преимущества комплекса Gepard

Ключевым преимуществом Gepard является его радиолокационный комплекс, который включает поисковую РЛС S-диапазона с дальностью до 15 км и сопровождающий радар Ku-диапазона для точного наведения на цель. Эти системы позволяют Gepard обнаруживать и сопровождать даже малозаметные, быстро движущиеся цели, что делает его незаменимым против дронов типа Shahed-136.

Комплекс вооружен двумя 35-мм автоматическими пушками Oerlikon KDA, каждая из которых имеет скорострельность 550 выстрелов в минуту. Это дает в сумме 1100 выстрелов в минуту, создавая плотное заградительное огневое поле, способное эффективно сбивать даже рой беспилотников.

Используемые боеприпасы включают:

бронебойно-фугасные снаряды (APHE),

снаряды с программируемым подрывом, позволяющие поражать дроны в воздухе,

осколочно-фугасные снаряды высокой начальной скорости.

Шасси на базе Leopard 1 обеспечивает Gepard высокую подвижность, что позволяет быстро менять позиции и избегать ответных ударов. Система развивает скорость до 65 км/ч и обладает гусеничным ходом, что упрощает ее развертывание в сложных погодных условиях.

Благодаря этой мобильности Gepard широко применяется для защиты украинской энергетической инфраструктуры, прикрывая электростанции и другие стратегические объекты.

Экономическая эффективность — еще один фактор, объясняющий популярность Gepard. В отличие от дорогих зенитных ракетных комплексов, он может сбивать беспилотники за счет менее затратных боеприпасов, что делает его экономически выгодным средством ПВО. Это отмечал и представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Украинские источники подтверждают, что Gepard неоднократно сбивал "Шахеды" и даже российские крылатые ракеты. Например, в ноябре 2024 года система под Одессой уничтожила подряд десять дронов, что подтвердило ее способность вести бой с множеством целей.

В заключение обозреватели подчеркнули, что несмотря на возраст системы, спрос на нее остается высоким. Однако главным ограничением остается нехватка 35-мм боеприпасов, так как производство в Европе ранее зависело от Швейцарии, которая отказалась их поставлять. Но Германия решила эту проблему, передав контракт Rheinmetall, который запустил выпуск новых снарядов.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Rheinmetall успешно завершила разработку нового поколения 120-мм бронебойных боеприпасов KE2020Neo с улучшенной бронепробиваемостью.