Gepard — найкраща система проти російських БПЛА: експерти назвали головну причину (відео)

Комплекс поєднує в собі високу вогневу міць, мобільність та економічну ефективність. Тому попри поважний вік "Гепарду", попит на нього залишається високим.

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Самохідна зенітна установка Gepard продовжує активно використовуватися українськими військами для захисту критично важливих об'єктів від атак безпілотників і цілей, що летять низько. Систему можна назвати ветераном ППО, однак попри поважний вік, вона виявилася одним із найефективніших засобів протиповітряного захисту малої дальності в лавах Сил оборони. Про головні переваги українських "Гепардів" розповіли оглядачі Army Recognition.

Розроблений ще в 1960-х роках, цей зенітний комплекс Gepard виявився найефективнішим засобом протидії БПЛА завдяки потужному радарному комплексу, високій скорострільності 35-мм гармат і мобільності, що дає змогу оперативно змінювати позиції.

Головні переваги комплексу Gepard

Ключовою перевагою Gepard є його радіолокаційний комплекс, який охоплює пошукову РЛС S-діапазону з дальністю до 15 км і супроводжувальний радар Ku-діапазону для точного наведення на ціль. Ці системи дають змогу Gepard виявляти та супроводжувати навіть малопомітні, швидко рухомі цілі, що робить його незамінним проти дронів типу Shahed-136.

Комплекс озброєний двома 35-мм автоматичними гарматами Oerlikon KDA, кожна з яких має скорострільність 550 пострілів на хвилину. Це дає в сумі 1100 пострілів на хвилину, створюючи щільне загороджувальне вогневе поле, здатне ефективно збивати навіть рій безпілотників.

Використовувані боєприпаси включають:

бронебійно-фугасні снаряди (APHE),

снаряди з програмованим підривом, що дозволяють вражати дрони в повітрі,

осколково-фугасні снаряди високої початкової швидкості.

Шасі на базі Leopard 1 забезпечує Gepard високу рухливість, що дає змогу швидко змінювати позиції й уникати ударів у відповідь. Система розвиває швидкість до 65 км/год і має гусеничний хід, що спрощує її розгортання в складних погодних умовах.

Завдяки цій мобільності Gepard широко застосовується для захисту української енергетичної інфраструктури, прикриваючи електростанції та інші стратегічні об'єкти.

Економічна ефективність — ще один фактор, що пояснює популярність Gepard. На відміну від дорогих зенітних ракетних комплексів, він може збивати безпілотники за рахунок менш витратних боєприпасів, що робить його економічно вигідним засобом ППО. На цьому наголошував і представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Українські джерела підтверджують, що Gepard неодноразово збивав "Шахеди" і навіть російські крилаті ракети. Наприклад, у листопаді 2024 року система під Одесою знищила поспіль десять дронів, що підтвердило її здатність вести бій із безліччю цілей.

Насамкінець оглядачі підкреслили, що попри вік системи, попит на неї залишається високим. Однак головним обмеженням залишається нестача 35-мм боєприпасів, оскільки виробництво в Європі раніше залежало від Швейцарії, яка відмовилася їх постачати. Але Німеччина розв'язала цю проблему, передавши контракт Rheinmetall, який запустив випуск нових снарядів.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Rheinmetall успішно завершила розробку нового покоління 120-мм бронебійних боєприпасів KE2020Neo з поліпшеною бронепробивністю.