Снаряди для "Леопардів": Rheinmetall випробувала нові 120-мм бронебійні боєприпаси eKE

Снаряди KE2020Neo вироблятимуться в серії та є поколінням боєприпасів, що настає після DM53 і DM63. Основним його елементом є високоміцний вольфрамовий сердечник, який ефективний проти складних захисних систем.

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Німецька компанія Rheinmetall успішно завершила розробку нового покоління 120-мм бронебійних боєприпасів KE з поліпшеною бронепробивністю. Боєприпас, відомий як KE2020Neo або eKE (enhanced Kinetic Energy), пройшов кваліфікаційні випробування, і тепер компанія отримала замовлення від Бундесверу і британської армії на виробництво кваліфікаційних зразків. Про це 8 жовтня повідомив ресурс Defence Industry Europe.

Технічні особливості KE2020Neo

Боєприпас KE2020Neo продовжує серію бронебійних снарядів (KE) від Rheinmetall, які відомі своїми високими характеристиками проти сучасних систем захисту. Основним елементом снаряда є високоміцний вольфрамовий проникаючий елемент, здатний пробивати новітні типи броні. Цей елемент працює за рахунок кінетичної енергії, що передається під час удару, що робить його особливо ефективним проти складних захисних систем.

Прорив у технології KE забезпечено шляхом застосування нових матеріалів та оптимізації аеродинамічних характеристик снаряда. Завдяки цьому KE2020Neo демонструє значно поліпшені показники бронепробивності порівняно з попередніми поколіннями.

Розвиток боєприпасів KE

Перше покоління бронебійних снарядів Rheinmetall було представлено у вигляді DM13, за яким послідував DM23 у 1980-х роках. Наступні покоління включали DM33 і DM53, а також DM63, який став стандартом для танків Leopard 2 після модернізації до версії A6. Наразі DM63 випускається у версії A1, що відповідає екологічним вимогам REACh.

Найбільш просунута версія, DM73, призначена для використання з гарматами високого тиску L55A1, встановленими на танки Leopard 2 і Challenger 3. Нові 120-мм боєприпаси KE2020Neo також відповідають сучасним вимогам НАТО і є ключовими для бойової ефективності танкових підрозділів.

Значення для оборонної індустрії

Офіційний контракт було підписано у вересні 2020 року між Федеральним відомством з обладнання Бундесверу (BAAINBw) і керівництвом Rheinmetall. У матеріалі підкреслюється, що розробка цих засобів ураження, таких як eKE, ще раз підтверджує лідерство Rheinmetall в області розробки бронебійних снарядів і гладкоствольних технологій.

Водночас системи 120-мм гладкоствольних гармат компанії, включно з Rh120 і боєприпасами до них, стали стандартом для основних бойових танків НАТО — Leopard 2 і M1 Abrams. Ці розробки також знаходять застосування на нових бойових платформах, таких як британський танк Challenger 3.

Важливо

На виставці в Британії вперше представили готовий зразок танка Challenger 3 (відео)

Нагадаємо, під час нещодавньої демонстрації компанія Rheinmetall представила вогневу міць новітньої 120-мм гладкоствольної гармати L55, встановленої на новітньому танку Challenger 3. Бронебійний снаряд DM63 "прошив" наскрізь російський танк Т-72, пройшовши через руховий відсік і вилетівши через задню частину машини.