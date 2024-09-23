Пробив лобову броню: новітній Challenger 3 випробували проти російського танка Т-72Б3

Бронебійний снаряд DM63, випущений з гармати L55, "прошив" наскрізь російську машину. Він пройшов через відсік з двигуном і вийшов через задню частину Т-72.

Related video

Під час нещодавньої демонстрації компанія Rheinmetall представила вогневу міць новітньої 120-мм гладкоствольної гармати L55, встановленої на основному бойовому танку Challenger 3 британської армії. У випробуваннях було використано російський танк Т-72Б3 як мішень, що імітувало реальні бойові умови. Детальніше про випробування новітнього танка розповіли 22 вересня в ексклюзивному матеріалі оглядачі Army Recognition.

Під час стрільби було використано бронебійний підкаліберний снаряд DM63 з відокремлюваним піддоном APFSDS. Результат виявився приголомшливим — під час випробувань боєприпас, випущений з L55, пробив броню, руховий відсік і вийшов через задню частину танка, продемонструвавши високу пробивну здатність гармати.

Міць гармати L55 і вразливість Т-72

Гармата L55, розроблена Rheinmetall, значно перевершує свої аналоги завдяки збільшеній довжині ствола, що забезпечує підвищену дулову швидкість і пробивну міць. Такий результат підтверджує смертоносну ефективність Challenger 3 проти сучасних бронемашин, особливо порівняно з російськими танками.

Боєприпас DM63 APFSDS вирізняється високою швидкістю і точністю, завдяки використанню довгого вольфрамового сердечника. Цей снаряд, оптимізований для гармат типу L44 і L55, призначений для боротьби з сучасними броньовими загрозами. Снаряд оснащений паливом, що забезпечує стабільну роботу за різних кліматичних умов, що робить його надійним засобом ураження навіть в екстремальних ситуаціях.

Т-72Б3, один з основних танків російської армії, хоча й оснащений композитною бронею та динамічним захистом "Контакт", як виявлялося, вразливий перед новітніми західними боєприпасами. Отже, захисні можливості російського ОБТ не дотягують до рівня новітніх західних танків, таких як Challenger 3 або M1A2 Abrams, які мають більш досконалі композитні броньові решітки та реактивні системи.

Новітня гармата L55 у поєднанні з боєприпасами DM63 робить Challenger 3 одним із найпотужніших танків в арсеналі НАТО, здатним ефективно протистояти російським бойовим машинам.

"Завдяки цій демонстрації, Challenger 3 може стати одним із найпотужніших танків в арсеналі НАТО", — підсумували оглядачі.

Важливо

Випробування Challenger 3: британські інженери роблять наголос на безпеку екіпажу

Нагадаємо, під час випробувань на полігоні в Німеччині танк Challenger 3 вразив цілі на відстані до 5 000 метрів. За дальністю стрільби британська машина обійшла своїх прямих конкурентів на 1 000 м, оскільки, наприклад, американський M1A2 Abrams має ефективну дальність ураження близько 4 км.