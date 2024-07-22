Випробування Challenger 3: британські інженери роблять наголос на безпеку екіпажу

Фахівці тестують систему Rheinmetall AG Trailblazer. Це вдосконалена технологія поліпшення огляду, що значно підвищує обізнаність екіпажу під час бою.

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Компанія Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) 16 липня оголосила про значний прогрес у випробуваннях основного бойового танка (ОБТ) Challenger 3. Тестування проводять на другій передсерійній машині (P2), виробленій на заводі RBSL у британському Телфорді, причому основна увага приділяється безпеці екіпажу і системам кругового спостереження танка. Про це повідомляє видання Army Recognition.

Оглядачі пишуть, що на поточному етапі випробувань перевіряється система Rheinmetall AG Trailblazer — це вдосконалена технологія поліпшення огляду, яка проходить суворі оцінки, щоб гарантувати її відповідність суворим стандартам безпеки та продуктивності, які висуваються до новітнього танку.

Випробування також мають на меті забезпечення чудового захисту та ефективності роботи екіпажу Challenger 3, що стане вирішальним для доопрацювання конструкції та підготовки танка до майбутнього розгортання.

Модернізація Challenger 3

Проєкт Challenger 3 спрямований на значне підвищення можливостей бронетанкових військ британської армії. Експерти зазначають, що комплексна модернізація наявної платформи Challenger 2 перетворить її на сучасний, високоефективний танк.

У проєкті передбачено поліпшення мобільності, вогневої потужності та загальної оперативної ефективності, включно з модернізацією двигуна, трансмісії та підвіски, а також установкою потужнішого і точнішого озброєння.

Фото: Відкриті джерела

Проєкт стосується не тільки негайних поліпшень, а й забезпечення актуальності Challenger 3 на довгострокову перспективу. RBSL прагне продовжити термін служби танка за допомогою постійних інтеграцій останніх досягнень у галузі оборонних технологій. Це гарантує, що Challenger 3 залишиться критично важливим активом для британської армії на довгі роки.

Майбутнє Challenger 3

Ще в травні 2021 року Міністерство оборони Великої Британії та RBSL підписали контракт на модернізацію 148 стройових танків Challenger 2 до версії Challenger 3. Вартість контракту склала 800 мільйонів фунтів стерлінгів.

Проєкт охоплює комплексну модернізацію, зокрема заміну 120-мм нарізної гармати на гладкоствольну аналогічного калібру, установку нової вежі, поліпшеного броньового захисту і сучасних систем огляду. Всі ці заходи спрямовані на підвищення живучості танка на сучасному полі бою.

Після проведення відповідних робіт із поліпшення танка та комплексних випробувань його мають прийняти на озброєння 2027 року, а повна оперативна готовність усіх машин цього типу в підрозділах британської армії має бути досягнута до 2030 року.

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