Испытания Challenger 3: британские инженеры делают упор на безопасность экипажа

Специалисты тестируют систему Rheinmetall AG Trailblazer. Это усовершенствованная технология улучшения обзора, значительно повышающая осведомленность экипажа во время боя.

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Компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) 16 июля объявила о значительном прогрессе в испытаниях основного боевого танка (ОБТ) Challenger 3. Тестирование проводится на второй предсерийной машине (P2), произведенной на заводе RBSL в британском Телфорде, причем основное внимание уделяется безопасности экипажа и системам кругового наблюдения танка. Об этом сообщает издание Army Recognition.

Обозреватели пишут, что на текущем этапе испытаний проверяется система Rheinmetall AG Trailblazer — это усовершенствованная технология улучшения обзора, которая проходит строгие оценки, чтобы гарантировать ее соответствие строгим стандартам безопасности и производительности, предъявляемым к новейшему танку.

Испытания также ставят за цель обеспечение превосходной защиты и эффективности работы экипажа Challenger 3, что станет решающим для доработки конструкции и подготовки танка к будущему развертыванию.

Модернизация Challenger 3

Проект Challenger 3 направлен на значительное повышение возможностей бронетанковых войск британской армии. Эксперты отмечают, что комплексная модернизация существующей платформы Challenger 2 превратит ее в современный, высокоэффективный танк.

В проекте предусмотрены улучшения мобильности, огневой мощи и общей оперативной эффективности, включая модернизацию двигателя, трансмиссии и подвески, а также установку более мощного и точного вооружения.

Фото: Открытые источники

Проект касается не только немедленных улучшений, но и обеспечения актуальности Challenger 3 на долгосрочную перспективу. RBSL стремится продлить срок службы танка посредством постоянных интеграций последних достижений в области оборонных технологий. Это гарантирует, что Challenger 3 останется критически важным активом для британской армии на долгие годы.

Будущее Challenger 3

Еще в мае 2021 года Министерство обороны Великобритании и RBSL подписали контракт на модернизацию 148 строевых танков Challenger 2 до версии Challenger 3. Стоимость контракта составила 800 миллионов фунтов стерлингов.

Проект включает комплексную модернизацию, в том числе замену 120-мм нарезной пушки на гладкоствольную аналогичного калибра, установку новой башни, улучшенной броневой защиты и современных систем обзора. Все эти меры направлены на повышение живучести танка на современном поле боя.

После проведения соответствующих работ по улучшению танка и комплексных испытаний должен быть принят на вооружение в 2027 году, а полная оперативная готовность всех машин этого типа в подразделениях британской армии должна быть достигнута к 2030 году.

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