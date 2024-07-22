Испытания Challenger 3: британские инженеры делают упор на безопасность экипажа
Специалисты тестируют систему Rheinmetall AG Trailblazer. Это усовершенствованная технология улучшения обзора, значительно повышающая осведомленность экипажа во время боя.
Компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) 16 июля объявила о значительном прогрессе в испытаниях основного боевого танка (ОБТ) Challenger 3. Тестирование проводится на второй предсерийной машине (P2), произведенной на заводе RBSL в британском Телфорде, причем основное внимание уделяется безопасности экипажа и системам кругового наблюдения танка. Об этом сообщает издание Army Recognition.
Обозреватели пишут, что на текущем этапе испытаний проверяется система Rheinmetall AG Trailblazer — это усовершенствованная технология улучшения обзора, которая проходит строгие оценки, чтобы гарантировать ее соответствие строгим стандартам безопасности и производительности, предъявляемым к новейшему танку.
Испытания также ставят за цель обеспечение превосходной защиты и эффективности работы экипажа Challenger 3, что станет решающим для доработки конструкции и подготовки танка к будущему развертыванию.
Модернизация Challenger 3
Проект Challenger 3 направлен на значительное повышение возможностей бронетанковых войск британской армии. Эксперты отмечают, что комплексная модернизация существующей платформы Challenger 2 превратит ее в современный, высокоэффективный танк.
В проекте предусмотрены улучшения мобильности, огневой мощи и общей оперативной эффективности, включая модернизацию двигателя, трансмиссии и подвески, а также установку более мощного и точного вооружения.
Проект касается не только немедленных улучшений, но и обеспечения актуальности Challenger 3 на долгосрочную перспективу. RBSL стремится продлить срок службы танка посредством постоянных интеграций последних достижений в области оборонных технологий. Это гарантирует, что Challenger 3 останется критически важным активом для британской армии на долгие годы.
Будущее Challenger 3
Еще в мае 2021 года Министерство обороны Великобритании и RBSL подписали контракт на модернизацию 148 строевых танков Challenger 2 до версии Challenger 3. Стоимость контракта составила 800 миллионов фунтов стерлингов.
Проект включает комплексную модернизацию, в том числе замену 120-мм нарезной пушки на гладкоствольную аналогичного калибра, установку новой башни, улучшенной броневой защиты и современных систем обзора. Все эти меры направлены на повышение живучести танка на современном поле боя.
После проведения соответствующих работ по улучшению танка и комплексных испытаний должен быть принят на вооружение в 2027 году, а полная оперативная готовность всех машин этого типа в подразделениях британской армии должна быть достигнута к 2030 году.Важно