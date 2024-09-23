Пробил лобовую броню: новейший Challenger 3 испытали против российского танка Т-72Б3

Бронебойный снаряд DM63, выпущенный из орудия L55, "прошил" насквозь российскую машину. Он прошел через двигательный отсек и вышел через заднюю часть Т-72.

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В ходе недавней демонстрации компания Rheinmetall представила огневую мощь новейшей 120-мм гладкоствольной пушки L55, установленной на основном боевом танке Challenger 3 британской армии. В испытаниях был использован российский танк Т-72Б3 в качестве мишени, что имитировало реальные боевые условия. Подробнее об испытаниях новейшего танка рассказали 22 сентября в эксклюзивном материале обозреватели Army Recognition.

Во время стрельбы был использован бронебойный подкалиберный снаряд DM63 с отделяющимся поддоном APFSDS. Результат оказался ошеломительным — в ходе испытаний боеприпас, выпущенный из L55, пробил броню, двигательный отсек и вышел через заднюю часть танка, продемонстрировав высокую пробивную способность орудия.

Мощь орудия L55 и уязвимость Т-72

Пушка L55, разработанная Rheinmetall, значительно превосходит свои аналоги благодаря увеличенной длине ствола, что обеспечивает повышенную дульную скорость и пробивную мощь. Такой результат подчеркивает смертоносную эффективность Challenger 3 против современных бронемашин, особенно в сравнении с российскими танками.

Боеприпас DM63 APFSDS отличается высокой скоростью и точностью, благодаря использованию длинного вольфрамового сердечника. Этот снаряд, оптимизированный для пушек типа L44 и L55, предназначен для борьбы с современными броневыми угрозами. Снаряд оснащен топливом, обеспечивающим стабильную работу при различных климатических условиях, что делает его надежным средством поражения даже в экстремальных ситуациях.

Т-72Б3, один из основных танков российской армии, хотя и оснащен композитной броней и динамической защитой "Контакт", как оказывалось, уязвим перед новейшими западными боеприпасами. Таким образом защитные возможности российского ОБТ не дотягивает до уровня новейших западных танков, таких как Challenger 3 или M1A2 Abrams, которые имеют более совершенные композитные броневые решетки и реактивные системы.

Таким образом новейшая пушка L55 в сочетании с боеприпасами DM63 делает Challenger 3 одним из самых мощных танков в арсенале НАТО, способным эффективно противостоять российским боевым машинам.

"Благодаря этой демонстрации Challenger 3 может стать одним из самых мощных танков в арсенале НАТО", — подытожили обозреватели.

Важно

Испытания Challenger 3: британские инженеры делают упор на безопасность экипажа

Напомним, в ходе испытаний на полигоне в Германии танк Challenger 3 поразил цели на расстоянии до 5000 метров. По дальности стрельбы британская машина обошла своих прямых конкурентов на 1000 м, так как, например, американский M1A2 Abrams имеет эффективную дальность поражения около 4 км.