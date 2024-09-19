На выставке в Британии впервые представили готовый образец танка Challenger 3 (видео)

Обозреватели отметили, что на сегодняшний день изготовлено две такие машины. А после проведения соответствующих испытаний начнется полномасштабное производство остальных 140 единиц.

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На выставке Defence Vehicle Dynamics (DVD) 2024 в Миллбруке британская армия совместно с компанией Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) представила новый основной боевой танк Challenger 3, который считается одним из самых современных в своем классе. Это первый публичный показ (ОБТ) Challenger 3, который уже называют самым смертоносным танком, когда-либо использовавшимся британскими вооруженными силами. Детальнее о событии рассказали 18 сентября обозреватели Army Recognition.

Challenger 3 производится на заводе RBSL в британском Телфорде, Великобритания, и является образцом передового производства военных машин. Разработанный с использованием новейших технологий и в тесном сотрудничестве с военнослужащими британской армии, танк обеспечивает высокую оперативную эффективность, безопасность и комфорт экипажа.

Обозреватели отметили, что всего будет модернизировано 148 танков Challenger 3, два из которых уже изготовлены, а еще шесть планируется поставить в ближайшее время. В настоящее время проводятся испытания для проверки характеристик, прежде чем начнется полномасштабное производство остальных 140 единиц.

Технические особенности

ОБТ Challenger 3 получил множество технических усовершенствований по сравнению со своим предшественником Challenger 2. Одним из наиболее значительных обновлений является смена вооружения: Challenger 3 оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1, которая значительно превосходит по огневой мощи предшествующую нарезную пушку L30A1 и обеспечивает большую совместимость с современными натовскими боеприпасами. Кроме того, новое орудие позволяет использовать современные снаряды с кинетической энергией и программируемые боеприпасы, что значительно повышает смертоносность танка.

В плане защиты Challenger 3 также делает значительный шаг вперед. Если Challenger 2 полагался на броню Chobham, то Challenger 3 оснащен модульной броней нового поколения, разработанной Оборонной научно-технической лабораторией (DSTL) и RBSL. Новая броня включает в себя современные материалы и модульные компоненты, которые позволяют быстрее проводить ремонт и модернизацию, обеспечивая повышенную защиту от современных угроз, таких как бронебойные снаряды и самодельные взрывные устройства.

Важно

Испытания Challenger 3: британские инженеры делают упор на безопасность экипажа

Также значительно улучшены возможности нового танка по обеспечению ситуационной осведомленности и захвату целей. В отличие от Challenger 2, который имел передовые системы прицеливания для своего времени, Challenger 3 обладает полностью цифровой архитектурой и сетевой системой, что позволяет обмениваться данными в режиме реального времени и интегрироваться с другими средствами ведения боя. Передовые системы наблюдения, включая 360-градусный обзор и тепловизор, делают Challenger 3 гораздо более эффективным в обнаружении, идентификации и поражении целей.

Танк получил также более мощный двигатель и модернизированную подвеску, которые обеспечивает лучшую мобильность и ускорение, что критически важно для динамики современного поля боя.

"Эти характеристики делают Challenger 3 одним из самых передовых основных боевых танков (ОБТ), позволяя ему соответствовать требованиям будущих войн", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что британский Challenger 3 стал первым в мире танком, достигшим дальности боя 5000 м. По дальности стрельбы британская машина обошла своих прямых конкурентов американский M1A2 Abrams и российский Т-90М, которые способны поражать цель на дистанции 4000 м.