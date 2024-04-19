В Минобороны Великобритании раскрыли особенности танка Challenger 3 (видео)

Британские военные должны получить 148 Challenger 3, которые должны стать самыми смертоносными танками в истории британской армии.

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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал об особенностях британского танка Challenger 3. Соответствующее видео опубликовано на странице чиновника в Х (ранее Твиттер).

Challenger 3 — это глубокая модернизация танка Challenger 2. Машину называют первым полностью британским танком за 22 года. Работы по модернизации происходят в Телфорде, к которой привлечено 300 специалистов. Танк называют самым смертоносным в истории Королевской армии.

В целом британская армия получит 148 танков Challenger 3. Исполнителем работы является RBSL — концерн Rheinmetall и BAE Systems. Известно, что первый прототип недавно был показан в Германии, где проходил определенные заводские испытания.

"В более опасном мире потребность в боевых машинах, таких как Challenger 3 является обязательным, поскольку угрозы, с которыми сталкивается Соединенное Королевство, развиваются", — заявил Шаппс.

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Британский новейший танк должен получить передовое бронирование, новую пушку, которая сделает ее совместимой с другими западными танками. Ранее на Challenger 2 была установлена 120-мм нарезная пушка с особыми HESH-боеприпасами. В новой итерации танка пушку поменяют на гладкоствольную L55A1, что сделает ее совместимой с большей частью снарядов НАТО.

Ожидается, что Challenger 3 будет иметь комплекс активной защиты Trophy, который должен нейтрализовать угрозу, поступающую на поле боя. Изменения также претерпит двигатель, подвеска и другие части шасси машины.

Напомним, 29 февраля в Британии объяснили, почему прототип Challenger 3 тестируют в Германии, а не в Соединенном Королевстве.

23 января Британия показала прототип танка Challenger 3, который называют самым мощным танком для НАТО.