Тяжелые и маломобильные: в Forbes назвали минусы британских танков Challenger 2 в ВСУ

Танки Challenger 2 весят более 70 тонн, поэтому застревают в мягких грунтах украинской земли. Пушка требует отдельных боеприпасов, а самих машин ВСУ получили всего 14.

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Украинская армия получила 14 танков Challenger 2 от Великобритании, что подтолкнуло другие страны передавать свои машины в ВСУ. Однако по мнению обозревателя Forbes Дэвида Акса, британские танки не годятся для реалий российско-украинской войны.

Британская армия имеет в строю только один тип танков и это Challenger 2. Военные его успешно использовали во время войны в Ираке в 2003 году. Однако для Украины Challenger 2 не годится. Автор считает, что для ВСУ выделили 14 машин только для того, чтобы побудить партнеров передать Украине свои танки Leopard и Abrams. Также он приводит следующие аргументы в пользу своей позиции:

Challegner 2 не мобильны;

отсутствие дополнительной защиты для Challenger 2;

нарезная пушка, требующая отдельных боеприпасов;

малое количество переданных машин.

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От Challenger 2 до советской техники: как в Великобритании изготавливают запчасти для ВСУ

Британский танк имеет двигатель на 1200 л.с., что недостаточно для 71-тонной машины. Поэтому они часто увязают в мягких почвах украинской земли. Если танк застрянет прямо на поле боя, то будет уязвим, потому что подогнать технику для эвакуации будет сложно.

Что касается бронирования, то Акс пишет, что британцы всегда разворачивали Challenger 2 с дополнительным бронированием на нижнюю лобовую деталь и борта корпуса. Именно эти места являются самыми уязвимыми, но ВСУ не получили таких пакетов, которые бы сделали танк массой 74 тонны.

Challenger 2 в ВСУ

120-мм нарезная пушка L30 требует особых боеприпасов, потому что другие западные машины имеют гладкоствольную пушку. Поэтому украинская армия должна иметь отдельную логистическую линию для материально-технического обеспечения. Отмечается, что пушка на британском танке имеет ресурс около 500 выстрелов, а это втрое меньше, чем у пушки L44, которая установлена на Leopard 2.

Украинская армия оперирует под 100 танков Leopard 2, 31 Abrams и должна получить сотни Leopard 1. Основными машинами до сих пор являются Т-64, Т-72 и Т-80. На этом фоне 14 Challenger 2 выглядят такими, что они "едва стоят усилий", чтобы их удерживать в строю.

Напомним, бойцы ВСУ говорят, что Challenger 2 — это 64-тонный снайпер.

9 февраля десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ показали учения с британскими Challenger 2.