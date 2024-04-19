В Міноборони Великої Британії розкрили особливості танка Challenger 3 (відео)

Британські військові мають отримати 148 Challenger 3, які мають стати найсмертоноснішими танками в історії британської армії.

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Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс розказав про особливості британського танка Challenger 3. Відповідне відео опубліковано на сторінці урядовця в Х (раніше Твіттер).

Challenger 3 — це глибока модернізація танка Challenger 2. Машину називають першим повністю британським танком за 22 роки. Роботи з модернізації відбуваються в Телфорді, до якої залучено 300 фахівців. Танк називають найсмертоноснішим в історії Королівської армії.

Загалом британська армія отримає 148 танків Challenger 3. Виконавцем роботи є RBSL — концерн Rheinmetall та BAE Systems. Відомо, що перший прототип нещодавно був показаний в Німеччині, де проходив певні заводські випробування.

"У більш небезпечному світі потреба в бойових машинах, таких як Челленджер 3 є обов’язковим, оскільки загрози, з якими стикається Сполучене Королівство, розвиваються", – заявив Шаппс.

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Британський новітній танк має отримати передове бронювання, нову гармату, яка зробить її сумісною з іншими західними танками. Раніше на Challenger 2 було встановлено 120-мм нарізну гармату з особливими HESH-боєприпасами. У новій ітерації танка гармату поміняють на гладкоствольну L55A1, що зробить її сумісною з більшою частиною снарядів НАТО.

Очікується, що Challenger 3 матиме комплекс активного захисту Trophy, який має нейтралізовувати загрозу, що надходить на поле бою. Змін також зазнає двигун, підвіска та інші частини шасі машини.

Нагадаємо, 29 лютого в Британії пояснили, чому прототип Challenger 3 тестують в Німеччині, а не в Сполученому Королівстві.

23 січня Британія показала прототип танка Challenger 3, який називають найпотужнішим танком для НАТО.