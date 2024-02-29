В Британії пояснили, чому прототип Challenger 3 тестують в Німеччині

Як пояснив державний міністр Міноборони, Rheinmetall було б економічно невигідно розмитнювати боєприпаси для тестувань, тому кращим варіантом виявились перші випробування в Німеччині.

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В Німеччині розпочались перші випробування танка Challenger 3, який має прийти на заміну Challenger 2. Державний міністр Міністерства оборони Джеймс Картлідж пояснив, чому машину випробовують не у Великій Британії.

Британський танк Challenger 3 це розробка німецько-британського концерну RBSL (Rheinmetall BA Systems Land). За словами Картліджа, Велика Британія має всі необхідні засоби для випробувань Challenger 3. Більша частина тестувань планується на британській території.

"Перша передсерійна машина була відправлена до Німеччини для проведення невеликої кількості випробувань з використанням власних боєприпасів Rheinmetall, які було б економічно неефективно розмитнювати на британських полігонах для важливого, але обмеженого випробувального використання", — пояснив Картлідж.

Також він наголосив, що решта прототипів будуть проходити випробування вже у Великій Британії включно з вогневими тестуваннями.

19 лютого в Німеччині почалися випробування прототипа Challenger 3 з новою гладкоствольною гарматою Rheinmetall RH120. Всього Королівські збройні сили отримають 148 машин Challenger 3. Повна оперативна готовність танків очікується у 2030 році.

Нагадаємо, 23 січня Британія показала прототип танка Challenger 3, який називають найпотужнішим танком для НАТО.

26 лютого в Британії розказали, як роблять запчастини для радянської бронетехніки ЗСУ.