В Британии объяснили, почему прототип Challenger 3 тестируют в Германии

Как пояснил государственный министр Минобороны, Rheinmetall было бы экономически невыгодно растаможивать боеприпасы для тестирования, поэтому лучшим вариантом оказались первые испытания в Германии.

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В Германии начались первые испытания танка Challenger 3, который должен прийти на замену Challenger 2. Государственный министр Министерства обороны Джеймс Картлидж объяснил, почему машину испытывают не в Великобритании.

Британский танк Challenger 3 это разработка немецко-британского концерна RBSL (Rheinmetall BA Systems Land). По словам Картлиджа, Великобритания имеет все необходимые средства для испытаний Challenger 3. Большая часть тестирований планируется на британской территории.

"Первая предсерийная машина была отправлена в Германию для проведения небольшого количества испытаний с использованием собственных боеприпасов Rheinmetall, которые было бы экономически неэффективно растамаживать на британских полигонах для важного, но ограниченного испытательного использования", — пояснил Картлидж.

Также он отметил, что остальные прототипы будут проходить испытания уже в Великобритании, включая огневые тестирования.

19 февраля в Германии начались испытания прототипа Challenger 3 с новой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH120. Всего Королевские вооруженные силы получат 148 машин Challenger 3. Полная оперативная готовность танков ожидается в 2030 году.

Напомним, 23 января Британия показала прототип танка Challenger 3, который называют самым мощным танком для НАТО.

26 февраля в Британии рассказали, как делают запчасти для советской бронетехники ВСУ.