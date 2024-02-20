В Германии начали полевые испытания танка Challenger 3 (фото)

Разработкой Challenger 3 занимается немецко-британский концерн RBSL, поэтому ходовые испытания проходят в Германии.

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Великобритания продемонстрировала технологический демонстратор танка Challenger 3. Теперь машину привезли в Унтерлюс в Германии для полевых испытаний. Об этом сообщает Rheinmetall BAE Systems Land Desings (RBSL) в X (ранее Твиттер).

19 февраля в Германии начались испытания прототипа танка Challenger 3 с новой немецкой 120-мм пушкой Rheinmetall Rh120.

"Мы рады сообщить, что первый предсерийный Challenger 3 был отправлен на испытания в Германию — еще одна важная веха для программы!" — написали в публикации.

Отмечается, что во время испытаний танк протестируют в условиях эксплуатации, чтобы подтвердить их производительность. Планируется внести изменения в машину перед началом серийного производства. Всего британская армия хочет модернизировать 148 Challenger до уровня Challenger 3.

Challenger 3 входит в британскую программу трансформации армии "Солдат будущего". Она сосредоточена на трех типах бронетехники:

148 танков Challenger 3;

589 БМП Ajax;

623 колесных БТР Boxer.

Танки поступят на вооружение Королевского танкового полка и в Королевские гусарские войска королевы. Они будут иметь по 56 Challenger 3. Остальные машины будут оборудованы для тренировок и боевых резервов. Полная оперативная готовность машин будет достигнута в 2030 году.

Challenger 3 на испытаниях

Напомним, 22 января СМИ писали, что в Великобритании решили восстановить знаменитый истребитель танков FV4005.

21 ноября сообщалось, что британцы столкнулись с проблемами при модернизации Challenger 2 до уровня Mk3.