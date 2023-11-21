Британцы сталкнулись с серьезными проблемами при модернизации танков Challenger 2 до Mk3

В ходе заседания Комитета по обороне Великобритании член парламента Кеван Джонс выразил скептицизм по поводу модернизации танков Challenger. Ситуация еще и усугубляется сокращениям военного бюджета страны, который с 2015 года уменьшился на 30 млрд фунтов стерлингов.

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Британские военные чиновники высказали озабоченность по поводу способности страны модернизировать свои танки Challenger 2 до Challenger 3. Помимо нехватки доступных для модернизации основных боевых танков (ОБТ) Challenger 2, в парламенте ставят под сомнения целесообразность интеграции новых технологий в старые модели танков. Об этом 21 ноября сообщили обозреватели Army Recognition.

В публикации говорится, что 15 ноября 2023 года состоялось заседания Комитета по обороне Великобритании, в ходе которого участники заседания выявили серьезные проблемы с модернизацией Challenger 2 до варианта Mk3.

Особо было отмечено сокращение военного бюджета, который с 2015 года уменьшился на 30 млрд фунтов стерлингов, и его влияние на военный потенциал. В качестве примера были приведены замена 32 самолетов AS-90 на 14 Archer, прекращение программы Warrior и ограниченное количество танков Challenger 3, планируемых к закупке.

И хотя Министр обороны Грант Шеппс подтвердил приверженность правительства к расходам на оборону и предстоящим улучшениям в армии, однако член парламента Кеван Джонс выразил скептицизм по поводу модернизации танков Challenger.

Зачем Великобритании Challenger 3

История разработки Challenger 3 связана с необходимостью модернизации британской армии, чтобы сохранить конкурентоспособность в современных условиях, пишут обозреватели.

Процесс начался с признания необходимости улучшения Challenger 2, что привело к объявлению британским правительством планов по обновлению части парка танков. Выбор подрядчика по данному проекту осуществлялся на конкурсной основе. Проект модернизации предусматривал существенные изменения, включая полную переделку башни и значительное совершенствование вооружения, защиты и электронных систем.

При этом опытные образцы Challenger 3 прошли тщательные испытания для оценки их характеристик и надежности, а также соответствия эксплуатационным требованиям.

Эксперты полагают, что целью данного проекта было создание современного основного боевого танка, способного эффективно противостоять существующим и будущим угрозам при сохранении хорошей оперативной совместимости с силами НАТО.

Что хотели улучшить

Танк Challenger 3 является заметным эволюционным продолжением основного боевого танка Challenger 2 британской армии. Среди его усовершенствований — модернизированная башня и усиленное основное орудие, чаще всего 120-мм гладкоствольная пушка, что повышает его огневую мощь.

Что касается защиты, то Challenger 3 имеет более совершенные системы бронирования, такие как динамическая защита и композитная броня, что делает его более устойчивым к противотанковым средствам. Мобильность также является сильной стороной Challenger 3 благодаря более мощному двигателю и улучшенной системе подвески.

Важно

Защита Trophy для перспективного танка: Британия модернизирует свои ОБТ Challenger 3

Депутат из числа консерваторов Марк Франсуа провел сравнение с проектом БМП Ajax, отметив сходство в попытке установить новое оборудование на существующие бронемашины, что ранее приводило к значительным проблемам.

Тем не менее несмотря на стремление правительства повысить потенциал армии, эти оперативные и логистические проблемы в проекте модернизации Challenger 3 остаются предметом дискуссии.

Ранее мы писали о тактико-технических характеристиках британских танков Challenger 3. Согласно заявлениям британских военных модернизированный ОБТ должен стать одним из самых боеспособных и защищенных танков в мире.