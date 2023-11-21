Британці зіткнулися із серйозними проблемами під час модернізації танків Challenger 2 до Mk3

Під час засідання Комітету з оборони Великої Британії член парламенту Кеван Джонс висловив скептицизм щодо модернізації танків Challenger. Ситуація ще й ускладнюється скороченням військового бюджету країни, який із 2015 року зменшився на 30 млрд фунтів стерлінгів.

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Британські військові чиновники висловили стурбованість щодо здатності країни модернізувати свої танки Challenger 2 до Challenger 3. Крім браку доступних для модернізації основних бойових танків (ОБТ) Challenger 2, у парламенті ставлять під сумнів доцільність інтеграції нових технологій у старі моделі танків. Про це 21 листопада повідомили оглядачі Army Recognition.

У публікації йдеться, що 15 листопада 2023 року відбулося засідання Комітету з оборони Великої Британії, під час якого учасники засідання виявили серйозні проблеми з модернізацією Challenger 2 до варіанту Mk3.

Особливо було відзначено скорочення військового бюджету, який із 2015 року зменшився на 30 млрд фунтів стерлінгів, і його вплив на військовий потенціал. Як приклад було наведено заміну 32 літаків AS-90 на 14 Archer, припинення програми Warrior і обмежену кількість танків Challenger 3, запланованих до закупівлі.

І хоча міністр оборони Грант Шаппс підтвердив прихильність уряду до витрат на оборону та майбутніх поліпшень в армії, однак член парламенту Кеван Джонс висловив скептицизм щодо модернізації танків Challenger.

Навіщо Великій Британії Challenger 3

Історія розробки Challenger 3 пов'язана з необхідністю модернізації британської армії, щоб зберегти конкурентоспроможність у сучасних умовах, пишуть оглядачі.

Процес почався з визнання необхідності поліпшення Challenger 2, що призвело до оголошення британським урядом планів із оновлення частини парку танків. Вибір підрядника за цим проєктом здійснювався на конкурсній основі. Проєкт модернізації передбачав суттєві зміни, включно з повною переробкою вежі та значним вдосконаленням озброєння, захисту й електронних систем.

Дослідні зразки Challenger 3 пройшли ретельні випробування для оцінки їхніх характеристик і надійності, а також відповідності експлуатаційним вимогам.

Експерти вважають, що метою цього проєкту було створення сучасного основного бойового танка, здатного ефективно протистояти наявним і майбутнім загрозам за умови збереження хорошої оперативної сумісності із силами НАТО.

Що хотіли поліпшити

Танк Challenger 3 є помітним еволюційним продовженням основного бойового танка Challenger 2 британської армії. Серед його вдосконалень — модернізована башта й посилена основна гармата, найчастіше 120-мм гладкоствольна гармата, що підвищує його вогневу міць.

Що стосується захисту, то Challenger 3 має досконаліші системи бронювання, такі як динамічний захист і композитна броня, що робить його стійкішим до протитанкових засобів. Мобільність також є сильною стороною Challenger 3 завдяки потужнішому двигуну та покращеній системі підвіски.

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Захист Trophy для перспективного танка: Британія модернізує свої ОБТ Challenger 3

Депутат із-поміж консерваторів Марк Франсуа провів порівняння з проєктом БМП Ajax, зазначивши схожість у спробі встановити нове обладнання на наявні бронемашини, що раніше призводило до значних проблем.

Проте, попри прагнення уряду підвищити потенціал армії, ці оперативні та логістичні проблеми в проєкті модернізації Challenger 3 залишаються предметом дискусії.

Раніше ми писали про тактико-технічні характеристики британських танків Challenger 3. Згідно із заявами британських військових, модернізований ОБТ має стати одним із найбільш боєздатних і захищених танків у світі.