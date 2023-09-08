Захист Trophy для перспективного танка: Британія модернізує свої ОБТ Challenger 3

У британському Міноборони вважають, що комплекс активного захисту Trophy буде незамінним для нових танків, оскільки під час випробувань продемонстрував свою ефективність, перехопивши понад 90% загроз.

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Міністерство оборони Великої Британії після ретельної оцінки визнало систему активного захисту Trophy незамінним доповненням для захисту основних бойових танків (ОБТ) Challenger 3 та їхніх екіпажів від сучасних загроз на полі бою. Тому було ухвалено відповідне рішення оснастити британську машину даним видом захисту, а компанія Rafael отримала перший контракт на постачання цієї системи. Про це 8 вересня повідомили оглядачі Defensa.

"Ця подія знаменує собою значний крок у підвищенні обороноздатності бойових танків Challenger 3", — підсумували в британському Міноборони.

Повідомляється, що сума контракту на постачання Trophy становить 20 млн фунтів стерлінгів. Перед цим наприкінці 2022 року було проведено низку випробувань, під час яких комплекс Trophy продемонстрував свою ефективність, перехопивши понад 90% загроз.

Коротко про комплекс активного захисту (КАЗ)

Оглядачі пишуть, що система Trophy забезпечує надійний, перевірений у боях захист від ракет і дає змогу точно визначити джерело ворожого вогню для негайного реагування. Система вже інтегрована в ізраїльські танки Merkava, бронетранспортери Namer і в Abrams чотирьох танкових бригад армії США.

КАЗ Trophy працює за тими ж принципами, що й інші комплекси активного захисту для бронетехніки. Він складається з радіолокаційної системи виявлення загроз, автоматики управління і пускової системи.

Радіолокатори, які стежать за навколишнім простором, виявляють ракети і снаряди, що летять у техніку. У разі наближення боєприпасу до бронемашини, проводиться підрив захисного осколкового боєприпасу, який знищує загрозу на порівняно великій відстані. При цьому робота КАЗ здійснюється повністю в автоматичному режимі.

Тим часом КАЗ хоч і ефективний проти нешвидкісних ракет ПТКР і гранат типу РПГ, але не здатний протистояти високошвидкісним ракетам і підкаліберним боєприпасам. Також використання Trophy обмежує знаходження піхоти біля бронемашини через особливості принципу роботи.

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Раніше повідомлялося, що Міноборони Великої Британії спільно з компанією Rheinmetall BAE Systems Land погодили залишковий варіант модернізації танків Challenger 2 до рівня Challenger 3. Серед поліпшень — нове 120-мм знаряддя, комплекс активного захисту Trophy, модернізований двигун і нова гідравліка.