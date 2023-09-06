Щоб не дістався росіянам: згорілий в Україні танк Challenger 2 могли замінувати, — ЗМІ

Британські журналісти ще в січні повідомляли про те, що між Києвом і Лондоном йшли переговори щодо танків Challenger 2. Тоді британці нібито зажадали, що якщо танки будуть підбиті, українські бійці повинні будуть зробити все можливе, щоб вивезти техніку з поля бою.

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В інформаційному полі другий день обговорюється тема згорілого на українському фронті британського танка Challenger 2. У мережі з'явилася вкрай несподівана версія, що британці нібито заклали вибухівку на основні механізми танка, щоб у разі його поразки до рук росіян не потрапили секретні компоненти і вузли Challenger 2. Про те, які чутки ходять навколо британського танка, що згорів на передовій, розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Автори матеріалу пишуть, що на користь такої версії виступає той факт, що Challenger 2, як у принципі й інші військові технології, має обладнання та системи управління, які не повинні потрапити в чужі руки. Але водночас викликає питання джерело, яке поширило чутки. Ним виявився російський ресурс OverClockers, який написав, що українські танкісти нібито неохоче сіли в британські машини.

"Вибухівка покривала основні механізми, а контроль у руки екіпажу не дали. Не виключено, що все це тільки чутки, але загалом немає нічого дивного в тому, що знайти багато охочих покататися на замінованому танку так і не знайшлося", — йдеться в публікації росіян.

Однак експерти наголосили, що російське видання не вказало джерела для обґрунтування своїх тверджень, тому, найімовірніше, це не більше, ніж домисли російських пропагандистів.

"Мінування механізмів танка залишається бездоказовим твердженням, що ґрунтується винятково на припущеннях і чутках", — вважають західні експерти.

Версія британського таблоїда

Водночас автори публікації звернули увагу, що ще в січні британський таблоїд The Sun поділився інформацією про спільні плани Києва і Лондона щодо танків Challenger 2. Тоді журналісти повідомили, що від української сторони зажадали, якщо танки будуть підбиті, бійці повинні будуть зробити все можливе, щоб вивести техніку з поля бою.

Відповідно до британських військових правил, при отриманні танком пошкоджень насамперед необхідно спробувати провести негайний ремонт на місці. В іншому разі танк має бути транспортований з використанням спеціалізованої броньованої ремонтної техніки, спеціально призначеної для таких випадків.

Однак залишилося незрозумілим, що робити в критичній ситуації, коли вивезти техніку буде неможливо.

"У найкатастрофічнішій ситуації танк може бути знищений, оскільки оборонні рубежі руйнуються і союзні війська змушені відступати", — написали в The Sun.

Зрештою нібито було вироблено план, що складається з двох варіантів. Перший варіант передбачає стратегічне розміщення британських танків у глибокому тилу, що дасть змогу вберегти їх від безпосереднього ураження. У другому варіанті за кожним танком може бути розміщена евакуаційна машина, готова за перших ознак небезпеки оперативно відвезти його в сторону.

При цьому якщо українські військові не можуть впоратися з цим завданням, то передбачалося залучення якоїсь ПВК, яка візьме на себе відповідальність за порятунок пошкодженого танка.

Зазначимо, що британський міністр оборони Грант Шеппс 6 вересня в ефірі телеканала Sky News підтвердив інформацію ЗМІ про знищення в Україні першого танка Challenger 2. Щодо долі екіпажу, то, за його словами, екіпаж знищеного танка не постраждав, і всі бійці живі, що свідчить про високий рівень виживання танків і підкреслює високі характеристики та якість західної техніки, яку поставляють українцям союзники. При цьому Шеппс припустив, що танк, імовірно, був знищений російською артилерією.