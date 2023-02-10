У Британії погодили фінальний варіант Challenger 3: яким буде найсмертоносніший танк

Нова гармата, ізраїльський комплекс активного захисту й найсучасніші системи зроблять Challenger одним із найбільш боєздатних і захищених танків у світі.

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Британська армія разом із Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) погодила залишковий варіант модернізації танків Challenger 2 до рівня Challenger 3. Про це повідомляє пресслужба королівської армії Великобританії.

Низка галузевих компаній прискорено погодили фінальний вигляд проєкту Challenger 3 із випередженням графіка. У Міноборони зазначають, що це кульмінація величезного обсягу спільної роботи оборонних підприємств. RBSL тепер можуть починати створення прототипу Challenger 3.

Вартість робіт становила 800 млн фунтів (близько 84,5 млрд гривень). Контракт із виробником було укладено у 2021 році. Він передбачає постачання 148 модернізованих "цифрових" танків до 2027 року.

Зазначається, що британські підрядники вже уклали контракти з дрібнішими виробниками для налагодження ланцюжків виробництва. У Телфорді вже практично завершили розширення виробничих потужностей RBSL, де також модернізуватимуть танки.

Наразі на Challenger 3 вже випробували нову передову систему бронювання, яку виробляє компанія RBSL. Паралельно вирішується питання, щоби почати виготовляти машини раніше за зазначені терміни. Окремо в армії виділяють інтеграцію ізраїльського комплексу активного захисту Trophy, що захищає танк від протитанкових ракет і кумулятивних боєприпасів.

[ + – ] Challenger 3 оснащується ізраїльським КАЗом Trophy

Особливості танка Challegner 3

нова 120-мм гармата L55A1;

новий комплекс прицілів, який дозволяє командиру танка робити цілевказівку в час доби;

нове рішення посилення броні;

система активного захисту Trophy;

башта сумісна з танками союзників. Її можна встановити на інший танк;

модернізований двигун і нова гідрогазова підвіска;

максимальна швидкість 60 км/год.

Також усі танки на полі бою зможуть обмінюватися інформацією і даними на полі бою, в єдину мережу увійдуть і гелікоптери з безпілотниками.

Нагадаємо, Challenger 3 було представлено на лондонській виставці озброєнь у 2021 році. Заявляється, що танк стане одним із найбоєздатніших танків НАТО.

9 лютого в Rheinmetall заявили, що ЗСУ можуть отримати найсучасніші танки майбутнього Panther.