Найбільш боєздатний танк НАТО. Британці показали Challenger-3 (фото)

Новий танк стане "цифровим", приціли зможуть самі знаходити і відстежувати цілі, а нова гармата дозволить бронемашині стати ще смертоноснішою.

На лондонській виставці озброєння DSEI-2021 німецько-британська компанія Rheinmetall BAE Systems Land показала новий танк Challenger 3. Про це повідомляє Army Recognition.

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Представники компанії заявляють, що танк стане найбільш боєздатним танком серед країн НАТО. Його оснастять цифровими системами, активними та пасивними елементами захисту, а також новітніми системами для спостереження і виявлення різних цілей. Активна система захисту буде встановлюватися виробництва ізраїльської Rafael Trophy APS.

Що нового отримав Challenger 3

Смертоносність:

Основний бойовий танк отримав нову 120-мм гладкоствольну зброю виробництва Rheinmetall L55A1. Вона дозволяє вести вогонь новітніми фугасними снарядами, а також снарядами, кінетична енергія яких не залежить від температури. Продуктивність гармати також оптимізована за рахунок нових технологій системи управління вогнем.

Живучість:

Нова конструкція вежі та система бронювання забезпечує вкрай високий рівень захисту для екіпажу танка. Також ведуться роботи з впровадження систем активного захисту із "жорстким" і "м'яким" знищенням цілей (мається на увазі спроба знищити або звести з наведення ракету, що летить в танк, — Фокус).

Спостереження і виявлення цілей:

Танк отримав поліпшені приціли для командира і навідника з можливістю автоматичного виявлення і стеження за метою. Плюс у приціли інтегровані денний і тепловий режим роботи.

Зазначається, що всі ці рішення повинні значно підвищити потенціал танка і дозволить його оновлювати в найближчі десятиліття.

Нагадаємо, Великобританія почала модернізацію танків Challenger 2.

Додамо, що французький оборонний гігант показав знищення російських танків САУ Caesar.