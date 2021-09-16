Найбільш боєздатний танк НАТО. Британці показали Challenger-3 (фото)
Новий танк стане "цифровим", приціли зможуть самі знаходити і відстежувати цілі, а нова гармата дозволить бронемашині стати ще смертоноснішою.
На лондонській виставці озброєння DSEI-2021 німецько-британська компанія Rheinmetall BAE Systems Land показала новий танк Challenger 3. Про це повідомляє Army Recognition.
Представники компанії заявляють, що танк стане найбільш боєздатним танком серед країн НАТО. Його оснастять цифровими системами, активними та пасивними елементами захисту, а також новітніми системами для спостереження і виявлення різних цілей. Активна система захисту буде встановлюватися виробництва ізраїльської Rafael Trophy APS.
Що нового отримав Challenger 3
Смертоносність:
Основний бойовий танк отримав нову 120-мм гладкоствольну зброю виробництва Rheinmetall L55A1. Вона дозволяє вести вогонь новітніми фугасними снарядами, а також снарядами, кінетична енергія яких не залежить від температури. Продуктивність гармати також оптимізована за рахунок нових технологій системи управління вогнем.
Живучість:
Нова конструкція вежі та система бронювання забезпечує вкрай високий рівень захисту для екіпажу танка. Також ведуться роботи з впровадження систем активного захисту із "жорстким" і "м'яким" знищенням цілей (мається на увазі спроба знищити або звести з наведення ракету, що летить в танк, — Фокус).
Спостереження і виявлення цілей:
Танк отримав поліпшені приціли для командира і навідника з можливістю автоматичного виявлення і стеження за метою. Плюс у приціли інтегровані денний і тепловий режим роботи.
Зазначається, що всі ці рішення повинні значно підвищити потенціал танка і дозволить його оновлювати в найближчі десятиліття.
Нагадаємо, Великобританія почала модернізацію танків Challenger 2.
Додамо, що французький оборонний гігант показав знищення російських танків САУ Caesar.