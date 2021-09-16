Самый боеспособный танк НАТО. Британцы показали Challenger-3 (фото)
Новый танк станет "цифровым", прицелы смогут сами находить и отслеживать цели, а новая пушка позволит бронемашине стать еще смертоносней.
На лондонской выставке вооружения DSEI-2021 немецко-британская компания Rheinmetall BAE Systems Land показали новый танк Challenger 3. Об этом сообщает Army Recognition.
Представители компании заявляют, что танк станет самым боеспособным танком среди стран НАТО. Его оснастят цифровыми системами, активными и пассивными элементами защиты, а также новейшими системами для наблюдения и обнаружения различных целей. Активная система защиты будет устанавливаться производства израильской Rafael Trophy APS.
Что нового получил Challenger 3
Смертоносность:
Основной боевой танк получил новое 120-мм гладкоствольное орудие производства Rheinmetall L55A1. Оно позволяет вести огонь новейшими фугасными снарядами, а также снарядами, кинетическая энергия которых не зависит от температуры. Производительность пушки также оптимизирована за счет новых технологий системы управления огнем.
Живучесть:
Новая конструкция башни и система бронирования обеспечивает крайне высокий уровень защиты для экипажа танка. Также ведутся работы по внедрению систем активной защиты с "жестким" и "мягким" уничтожением целей (имеется в виду попытка уничтожить или свести с наводки ракету, летящую в танк, — Фокус).
Наблюдение и обнаружение целей:
Танк получил улучшенные прицелы для командира и наводчика с возможностью автоматического обнаружения и слежения за целью. Плюс в прицелы интегрированы дневной и тепловой режим работы.
Отмечается, что все эти решения должны значительно повысить потенциал танка и позволит его обновлять в ближайшие десятилетия.
Напомним, Великобритания начала модернизацию танков Challenger 2.
Добавим, что французский оборонный гигант показал уничтожение российских танков САУ Caesar.