Самый боеспособный танк НАТО. Британцы показали Challenger-3 (фото)

Новый танк станет "цифровым", прицелы смогут сами находить и отслеживать цели, а новая пушка позволит бронемашине стать еще смертоносней.

На лондонской выставке вооружения DSEI-2021 немецко-британская компания Rheinmetall BAE Systems Land показали новый танк Challenger 3. Об этом сообщает Army Recognition.

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Представители компании заявляют, что танк станет самым боеспособным танком среди стран НАТО. Его оснастят цифровыми системами, активными и пассивными элементами защиты, а также новейшими системами для наблюдения и обнаружения различных целей. Активная система защиты будет устанавливаться производства израильской Rafael Trophy APS.

Что нового получил Challenger 3

Смертоносность:

Основной боевой танк получил новое 120-мм гладкоствольное орудие производства Rheinmetall L55A1. Оно позволяет вести огонь новейшими фугасными снарядами, а также снарядами, кинетическая энергия которых не зависит от температуры. Производительность пушки также оптимизирована за счет новых технологий системы управления огнем.

Живучесть:

Новая конструкция башни и система бронирования обеспечивает крайне высокий уровень защиты для экипажа танка. Также ведутся работы по внедрению систем активной защиты с "жестким" и "мягким" уничтожением целей (имеется в виду попытка уничтожить или свести с наводки ракету, летящую в танк, — Фокус).

Наблюдение и обнаружение целей:

Танк получил улучшенные прицелы для командира и наводчика с возможностью автоматического обнаружения и слежения за целью. Плюс в прицелы интегрированы дневной и тепловой режим работы.

Отмечается, что все эти решения должны значительно повысить потенциал танка и позволит его обновлять в ближайшие десятилетия.

Напомним, Великобритания начала модернизацию танков Challenger 2.

Добавим, что французский оборонный гигант показал уничтожение российских танков САУ Caesar.