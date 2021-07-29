"Переберут каждый винтик": Великобритания начала модернизацию танков Challenger 2 (фото)

Минобороны страны хочет содержать парк танков в боевом состоянии, пока поставки в армию Challenger 3 откладываются до 2030 года.

Компания Rheinmetal BAE Systems Land, Defense Equipment and Support и Babcock начали модернизацию британского основного боевого танка Challenger 2. Об этом сообщает Army Recognition, ссылаясь на Минобороны Соединенного королевства.

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В рамках программы ожидается, что танки пройдут модернизацию для повышения мобильности и устойчивости для сохранения мобильности и маневренности танка в современных боевых условиях.

Предполагается, что танки будут полностью разобраны для проведения ультразвукового контроля состояния корпуса, ремонта сварных швов, а также перекрашивания. Будет снят каждый элемент танка для проверки его исправности. После этого будет улучшена подвеска, двигатель и трансмиссия танка.

Фото: Ministry of Defence

Планируется, что модернизация позволит содержать парк танков в боевой готовности до 2025 года. Параллельно с этим в Британии разрабатывают Challenger 3, который должен поступить в эксплуатацию к 2030 году (ранее предполагалось к 2029). Минобороны подписало контракт на 800 млн фунтов стерлингов на приобретение 148 танков.

Challenger 3 получит дополнительные высокоточные боеприпасы, большую скорость хода, а также новую башню со 120-мм орудием.

Напомним, в Британии продолжат работы над исправлением травмоопасных БМП Ajax, вызывающие проблемы с суставами и со слухом у членов экипажа. Также компания BAE Systems опубликовала детали нового класса БМП.